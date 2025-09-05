Menü Kapat
 Safa Keser

Okula dönüşe özel kampanyalar Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında

Turkcell, 30 Eylül’e kadar mağazaları ve Pasaj’da geçerli kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı fiyatlar ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Akıllı saatlerden tabletlere kadar birçok üründe peşin ve vadeli ödeme fırsatlarıyla yeni eğitim-öğretim yılının heyecanı mağazalara yansıyor. Seçili Turkcell mağazalarında ise çocuklara özel sürpriz etkinlikler alışveriş keyfini artırıyor.

, 30 Eylül’e kadar mağazalarda ve Pasaj’da geçerli olacak okula dönüş kampanyaları düzenliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik kampanyalar kapsamında akıllı çocuk saatleri, tabletler ve farklı teknoloji ürünleri cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Müşteriler, peşin vadeli ödeme seçenekleriyle bu fırsatlardan yararlanabiliyor.

Pasaj’dan ilk kez alışveriş yapan müşteriler, 2.500 TL ve üzeri peşin alışverişlerde seçili ürünlerde 250 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Ayrıca seçili ürünlerde peşin fiyatına taksit, öğrencilere özel indirimler ve kredi kartına ihtiyaç duymadan ödeme seçenekleri de müşterileri bekliyor.

Taksitli tablet kampanyaları

ihtiyaçları için cazip teklifler de müşterileri bekliyor. Kampanya kapsamında Casper, Huawei, Hometech ve Samsung’un öne çıkan modelleri 6 ay taksit seçeneğiyle satışa sunuldu. Casper tabletler aylık 1.589 TL’den, Huawei Matepad SE 11 modeli aylık 1.304 TL’den, Hometech GTX Jaculus V2 modeli ise aylık 2.081 TL’den başlıyor. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128 GB modeli ise 1.551 TL’den başlayan taksit fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Okula dönüşe özel kampanyalar Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında

Akıllı çocuk saati kampanyaları

Kampanya kapsamında, Wiky, TCL ve Bilicra markalarının öne çıkan akıllı çocuk saatleri avantajlı ödeme koşullarıyla satışta.. 12 taksit seçeneğiyle, TCL MT42 modeli aylık 728 TL, Wiky Watch 5E modeli aylık 578 TL, Bilicra Connect modeli ise aylık 748 TL’den satışa sunuluyor.

Belirli mağazalarda okula dönüşe özel etkinlikler düzenlenecek

6-7 Eylül tarihlerinde İstanbul’daki belirli mağazalara özel düzenlenecek etkinliklerle kampanyalar keyifli bir deneyime dönüşecek. Etkinliklerde çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, çeşitli sürpriz hediyeler ve ikramlar yer alacak. 6 Eylül’de Pera Mağaza’da mağaza içi; Suadiye Cadde Mağaza’da ise mağaza önü etkinlikleri ve TCL çocuk saati alımlarında kulaklık hediyesi çocukları bekliyor. Akasya AVM Mağazası’nda da 2 gün boyunca Wiky çocuk saatine özel kampanyalar öne çıkacak.

