Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ornitorenk nerede yaşar, çölde yaşar mı? Sosyal medya videoları sonrası gündeme geldi

Doğu Avustralya ve Tasmanya'ya özgü bir yarı-deniz memelisi olan ornitorenkler, yaklaşık 40-60 cm boyunda oluyor. Avustralya 20 sentinin arkasında resmi yer alması nedeniyle sık sık gündem taşınıyor.

Ornitorenk nerede yaşar, çölde yaşar mı? Sosyal medya videoları sonrası gündeme geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 16:00

Avrupalıların kıtasına yerleşmelerinden önceki genel ortamının hemen hepsinde bulunan ornitorenkler, Avustralya'da koruma altındaki bir tür olarak biliniyor. Yaşam alanları ve yaşam özellikleri de merak ediliyor.

ORNİTORENK NEREDE YAŞAR?

Ornitorenk, platipus veya gagalı memeli olarak bilinen hayvanlar 40-60 cm boylarında olurken genel olarak Doğu Avustralya ve Tasmanya'ya özgü bir yarı-deniz memelisidir. Ornithorhynchidae familyasının ve Ornithorhynchus cinsinin yaşayan tek temsilcisi olan hayvanlar Avustralya 20 sentinin arkasında yer alıyor.

Yarı suda yaşayan ornitorenkerler, Tazmanya ve Avustralya Alpleri'nin soğuk tepelerinden kıyısal Queensland'in tropik yağmur ormanlarına kadar geniş bir alanda, akıntı ve nehirlerde yaşıyor.

Ornitorenk nerede yaşar, çölde yaşar mı? Sosyal medya videoları sonrası gündeme geldi

ORNİTORENK ÇÖLDE YAŞAR MI?

Ornitorenkler, Avustralya’nın doğu kıyıları ve Tazmanya’da yaşarken çöllerde yaşamazlar. Yarı suda yaşayan hayvanlar olarak bilinen ornitorenkler göl, nehir ve bataklıklarda yaşamını sürdürüyor. Suyun içerisinde avlanırken, su kenarlarındaki evlerinde dinlenirler. Ornitorenkler sürekli suya ihtiyaç duyarken suya yakın yerlerde yaşamaya uyum sağladılar.

Jessica Radcliffe öldü mü? Balina saldırısı videosu sosyal medyada gündem oldu
