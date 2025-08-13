Ornitorenk nerede yaşar, çölde yaşar mı? Sosyal medya videoları sonrası gündeme geldi

Avrupalıların Avustralya kıtasına yerleşmelerinden önceki genel ortamının hemen hepsinde bulunan ornitorenkler, Avustralya'da koruma altındaki bir tür olarak biliniyor. Yaşam alanları ve yaşam özellikleri de merak ediliyor.

ORNİTORENK NEREDE YAŞAR?

Ornitorenk, platipus veya gagalı memeli olarak bilinen hayvanlar 40-60 cm boylarında olurken genel olarak Doğu Avustralya ve Tasmanya'ya özgü bir yarı-deniz memelisidir. Ornithorhynchidae familyasının ve Ornithorhynchus cinsinin yaşayan tek temsilcisi olan hayvanlar Avustralya 20 sentinin arkasında yer alıyor.

Yarı suda yaşayan ornitorenkerler, Tazmanya ve Avustralya Alpleri'nin soğuk tepelerinden kıyısal Queensland'in tropik yağmur ormanlarına kadar geniş bir alanda, akıntı ve nehirlerde yaşıyor.

ORNİTORENK ÇÖLDE YAŞAR MI?

Ornitorenkler, Avustralya’nın doğu kıyıları ve Tazmanya’da yaşarken çöllerde yaşamazlar. Yarı suda yaşayan hayvanlar olarak bilinen ornitorenkler göl, nehir ve bataklıklarda yaşamını sürdürüyor. Suyun içerisinde avlanırken, su kenarlarındaki evlerinde dinlenirler. Ornitorenkler sürekli suya ihtiyaç duyarken suya yakın yerlerde yaşamaya uyum sağladılar.