Editor
Editor
 Sumru Tarhan

ÖSYM tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Son dakika açıklaması bekleniyor

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında tercih süreci tamamlandı. 2025 yılında 2 milyon 560 bin 649 aday başvuru yaparken sınav sonuçları 19 Temmuz itibarıyla duyuruldu. 2 milyonu aşkın aday ise ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

ÖSYM tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Son dakika açıklaması bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Merkezi tarafından uygulanan sınavında adaylar 1 Ağustos itibarıyla tercihlerini yapmaya başlamıştı. Sürecin sona ermesinin ardından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırıldı.

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 351 bin 641, Alan Yeterlilik Testi'ne 1 milyon 549 bin 940 ve Yabancı Dil Testi'ne 156 bin 40 adayın başvurduğu YKS sınavında tercihler 1 Ağustos itibarıyla alınmaya başlamıştı. Milyonlarca aday sınav sonuçlarının ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. tarafından şu an için herhangi bir açıklama bulunmazken duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın tarihlerine bakıldığında sonuçların ağustos ayının sonunda duyurulması bekleniyor. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül aralığında yapılacağı da göz önünde bulundurulunca sonuçların 30 Ağustos'a kadar açıklanmış olması bekleniyor.

ÖSYM tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Son dakika açıklaması bekleniyor

YKS TERCİH SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavında tercih süreci 13 Ağustos'ta sona erdi. Kılavuza göre tercihler, 1-13 Ağustos'ta ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacağı öğrenilmişti. ÖSYM 2025 takviminde yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih yer almazken bu hafta veya önümüzdeki hafta kesin olarak tercih sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Üniversite kayıtları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 5 Eylül'de sona erecek.

ÖSYM tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Son dakika açıklaması bekleniyor

BU SENE YENİ AÇILAN BÖLÜMLER 2025

3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 program tercih kılavuzunda ilk kez yer aldı. Tarımda dijitalleşme kapsamında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği" lisans programları, "Dijital Tarım Teknolojileri", "Akıllı Sera Teknolojileri", "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" ile "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" ön lisans programları,

ÖSYM tercih sonuçları hangi gün açıklanacak? Son dakika açıklaması bekleniyor

Yeşil beceriler alanında "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" lisans programı ve "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ile "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" ön lisans programları, Sağlık alanında "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ile "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" ön lisans programları,

Sanayi alanında "Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı", "Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri", "Havacılık Elektroniği Teknolojileri", "Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği", "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü", "Talaşlı Üretim Teknikerliği", "Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri", "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ile "Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği" ön lisans programları yeni açılan bölümler arasında yer aldı.

TGRT Haber
