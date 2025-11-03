Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri zammı ne zaman geçerli olacak belli oldu

Bugün açıklanan ekim ayı enflasyon oranı sonrasında pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri de zamlandı. Yeni fiyatlandırma ise merakla beklenirken vatandaşlar kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri ne kadar oldu araştırmasına başladı.

Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri zammı ne zaman geçerli olacak belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 11:00

Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıklanırken oranları da netleşti. , , , harç ve IMEI ücretlerine gelen zammın geçerli olacağı tarih de belli oldu.

PASAPORT, KİMLİK, EHLİYET, HARÇ VE IMEI ÜCRETLERİ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

3 Kasım Pazartesi günü açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrasında uygulanacak olan zamlar da belli oldu. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi birçok alanda zam uygulanacak. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Buna göre 1 Ocak 2026 tarihinden sonra fiyatlarda değişiklik uygulanacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri zammı ne zaman geçerli olacak belli oldu

VERGİ ZAMMI NE KADAR OLDU 2026?

Bugün açıklanan ekim ayı oranı sonrasında 2026 senesi için ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Oranla beraber Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Ekim ayı enflasyon verileri
ETİKETLER
#zam
#enflasyon
#vergi
#ehliyet
#trafik cezası
#pasaport
#kimlik
#Aktüel
