Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretleri zammı ne zaman geçerli olacak belli oldu

Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55 olarak açıklanırken zam oranları da netleşti. Pasaport, kimlik, ehliyet, harç ve IMEI ücretlerine gelen zammın geçerli olacağı tarih de belli oldu.

PASAPORT, KİMLİK, EHLİYET, HARÇ VE IMEI ÜCRETLERİ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

3 Kasım Pazartesi günü açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrasında uygulanacak olan zamlar da belli oldu. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi birçok alanda zam uygulanacak. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Buna göre 1 Ocak 2026 tarihinden sonra fiyatlarda değişiklik uygulanacak.

VERGİ ZAMMI NE KADAR OLDU 2026?

Bugün açıklanan ekim ayı enflasyon oranı sonrasında 2026 senesi için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Oranla beraber Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.