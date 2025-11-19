Play off turunda hangi takımlar olacak? Dünya Kupası play off torbalarındaki takımlar

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off takvimine göre play off karşılaşmaları mart ayında oynanacak. Dünya Kupası play off torbaları da dikkat çekti.

PLAY OFF TURUNDA HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

Play off turunda mücadele edecek olan ülkeler şöyle:

Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka, Galler, Polonya, Çekya, Slovakya, Arnavutluk, İspanya, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek, Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya

Milli Takımımız'ın muhtemel rakipleri şöyle:

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

Kuzey Makedonya

DÜNYA KUPASI PLAY OFF TORBALAR VE TAKIMLAR

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka

2. Torba: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya