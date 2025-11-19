Play off turunda hangi takımlar olacak? Dünya Kupası play off torbalarındaki takımlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off takvimine göre play off karşılaşmaları mart ayında oynanacak. Dünya Kupası play off torbaları da dikkat çekti.
Play off turunda mücadele edecek olan ülkeler şöyle:
Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka, Galler, Polonya, Çekya, Slovakya, Arnavutluk, İspanya, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek, Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya
Milli Takımımız'ın muhtemel rakipleri şöyle:
İsveç
Romanya
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka
2. Torba: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya
3. Torba: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek
4. Torba: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya