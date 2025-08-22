Menü Kapat
PTT cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo bekleyenler dikkat

PTT'den kargo bekleyenler ve paket gönderecek olanlar PTT kargonun cumartesi çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı. Kargo şirketleri hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde kargo gönderimi yapmaya devam ederken hafta sonları çalışma düzeni değişiyor.

PTT cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo bekleyenler dikkat
ile gönderim yapacak olanlar hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyor. Kargo şirketleri hafta içi her gün hizmet vermeye devam ederken günleri kapalı oluyor.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

PTT kargo cumartesi günleri hizmet vermiyor. Cumartesi günleri PTT merkez şube dışında diğer şubeler açık olmazken kargo gönderimleri yapılamıyor. Kargo bekleyenler hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet alabilirken pazar günleri PTT kargo çalışmıyor. Cumartesi günleri bazı PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet verirken tüm şubeler hizmet vermiyor.

PTT cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo bekleyenler dikkat

KARGOLAR CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde çalışan kargo şirketleri cumartesi günleri genelde yarım gün olarak çalışıyor. Kargolar hafta sonu pazar günü kapalı olurken cumartesi günleri bazı şirketler yarım gün hizmet vermeye devam ediyor. Kargo gönderimi yapacak olanlar ve dağıtımda kargosu olanlar hafta içi her gün 17.00'ye kadar hizmet alabilirken cumartesi günleri yarım gün olarak hizmet alabiliyor.

PTT cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo bekleyenler dikkat

PTT KARGO HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

PTT şubeleri 08.30 civarında mesaiye başlarken şubeye göre 17.00 veya 17.30'da mesaiyi sonlandırıyor. Vatandaşlar bu aralıklarda kargo işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öğle arası ise 12.30 ile 13.30 aralığında oluyor.

