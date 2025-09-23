Puskas Ödülü ne zaman verilecek 2025? Ödülü kazananlar ve adaylar

FIFA Puskás Ödülü, 20 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe konulurken o senenin en güzel golünü atan isme veriliyor. Puskas Ödülü'nü en çok kazananlar ve adaylar da dikkat çekti.

PUSKAS ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2025?

20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan Puskas Ödülü'nün bu sene aralık ayında verilmesi bekleniyor. Tam tarih duyurulmazken ödülün sahibini 26-27 Aralık civarında bulması beklenmekte. Yılın en güzel ve şık golünü atan oyuncu ödülün sahibi olacak. Topun kaleye girdiği nokta sıradan olmaması, maçın önemi, rakip takımın hatalarından meydana gelen bir gol olmaması ve futbolcunun daha önceden FIFA tarafından sabıkalı olmaması gerekiyor.

PUSKAS ÖDÜLÜ EN ÇOK KAZANAN OYUNCULAR

Cristiano Ronaldo – 1 kez (2009)

– 1 kez (2009) Hamit Altıntop – 1 kez (2010)

– 1 kez (2010) Neymar – 1 kez (2011)

– 1 kez (2011) Miroslav Stoch – 1 kez (2012)

– 1 kez (2012) Zlatan Ibrahimović – 1 kez (2013)

– 1 kez (2013) James Rodríguez – 1 kez (2014)

– 1 kez (2014) Wendell Lira – 1 kez (2015)

– 1 kez (2015) Mohd Faiz Subri – 1 kez (2016)

– 1 kez (2016) Olivier Giroud – 1 kez (2017)

– 1 kez (2017) Mohamed Salah – 1 kez (2018)

– 1 kez (2018) Dániel Zsóri – 1 kez (2019)

– 1 kez (2019) Son Heung-min – 1 kez (2020)

– 1 kez (2020) Erik Lamela – 1 kez (2021)

– 1 kez (2021) Marcin Oleksy – 1 kez (2022)

– 1 kez (2022) Guilherme Madruga – 1 kez (2023)

– 1 kez (2023) Alejandro Garnacho – 1 kez (2024)

MESSİ PUSKAS ÖDÜLÜ ALDI MI?

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Lionel Messi, FIFA Puskas Ödülü sahibi olmadı. 3 defa aday olan isim kazanan olamadı. Bu nedenle Puskas Ödülü kazananlar arasında yer almıyor. Messi'nin aday olduğu tarihler şöyle: