Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Puskas Ödülü ne zaman verilecek 2025? Ödülü kazananlar ve adaylar

Puskas Ödülü adayları için bekleyiş devam ediyor. 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan Puskas Ödülü için bekleyiş devam ederken ne zaman verilecek 2025 merak edildi. Senenin en güzel golünü atan oyuncuya verilen Puskas Ödülü'nü kazananlar ve adaylar merak konusu haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Puskas Ödülü ne zaman verilecek 2025? Ödülü kazananlar ve adaylar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 15:04

Puskás Ödülü, 20 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe konulurken o senenin en güzel golünü atan isme veriliyor. Puskas Ödülü'nü en çok kazananlar ve adaylar da dikkat çekti.

PUSKAS ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2025?

20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan Puskas Ödülü'nün bu sene aralık ayında verilmesi bekleniyor. Tam tarih duyurulmazken ödülün sahibini 26-27 Aralık civarında bulması beklenmekte. Yılın en güzel ve şık golünü atan oyuncu ödülün sahibi olacak. Topun kaleye girdiği nokta sıradan olmaması, maçın önemi, rakip takımın hatalarından meydana gelen bir olmaması ve futbolcunun daha önceden FIFA tarafından sabıkalı olmaması gerekiyor.

Puskas Ödülü ne zaman verilecek 2025? Ödülü kazananlar ve adaylar

PUSKAS ÖDÜLÜ EN ÇOK KAZANAN OYUNCULAR

  • Cristiano Ronaldo – 1 kez (2009)
  • Hamit Altıntop – 1 kez (2010)
  • Neymar – 1 kez (2011)
  • Miroslav Stoch – 1 kez (2012)
  • Zlatan Ibrahimović – 1 kez (2013)
  • James Rodríguez – 1 kez (2014)
  • Wendell Lira – 1 kez (2015)
  • Mohd Faiz Subri – 1 kez (2016)
  • Olivier Giroud – 1 kez (2017)
  • Mohamed Salah – 1 kez (2018)
  • Dániel Zsóri – 1 kez (2019)
  • Son Heung-min – 1 kez (2020)
  • Erik Lamela – 1 kez (2021)
  • Marcin Oleksy – 1 kez (2022)
  • Guilherme Madruga – 1 kez (2023)
  • Alejandro Garnacho – 1 kez (2024)
Puskas Ödülü ne zaman verilecek 2025? Ödülü kazananlar ve adaylar

MESSİ PUSKAS ÖDÜLÜ ALDI MI?

Dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alan Lionel Messi, FIFA Puskas Ödülü sahibi olmadı. 3 defa aday olan isim kazanan olamadı. Bu nedenle Puskas Ödülü kazananlar arasında yer almıyor. Messi'nin aday olduğu tarihler şöyle:

  • 2011 → Neymar kazandı, Messi aday.
  • 2015 → Wendell Lira kazandı, Messi aday.
  • 2019 → Dániel Zsóri kazandı, Messi aday.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ballon d'Or 2025'te yılın en iyi futbolcusu belli oldu!
ETİKETLER
#Spor
#fıfa
#gol
#Puskas Ödülü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.