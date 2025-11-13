Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Rafa Silva'nın futbolcu bırakacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddiaların ardından Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden sorusu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
13.11.2025
13.11.2025
10:29

'ın 32 yaşındaki Portekizli yıldızı 'nın futbolu bırakacağı iddia edildi. Yıldız futbolcuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden sorusu gündeme geldi.

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU, NEDEN?

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde ile yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini iletti.

Serdal Adalı'nın ise Rafa Silva'yı ikna ederek derbide sahaya çıkmayı ikna ettiği belirtildi. Rafa Silva'nın bu kararı almasındaki nedenin ise mutlu olmaması olduğu iddia ediliyor. Portekizli yıldız futbolcu iddialara göre yakın çevresine "Mutlu değilim, gerekirse futbolu bırakırım" dediği ifade edildi.

Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Rafa Silva'nın durumundaki belirsizlik ise hala sürüyor. Portekizli futbolcunun kısa süre içerisinde tekrardan Serdal Adalı ile bir araya gelerek kesin kararını açıklayacağı belirtiliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü ve Beşiktaş A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in Rafa Silva ile görüşmek istediği, ancak Portekizli yıldızın bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Haberde yer alan bilgilere göre Rafa Silva "Hocaya büyük saygım var ama kararımı verdim değişmeyecek" sözlerini kullandı.

Rafa Silva kararını verdi! Beşiktaşlı taraftarlar şokta: Futbolu 'rafa' kaldırıyor
