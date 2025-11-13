Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın futbolu bırakacağı iddia edildi. Yıldız futbolcuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Rafa Silva futbolu bırakıyor mu, neden sorusu gündeme geldi.

RAFA SİLVA FUTBOLU BIRAKIYOR MU, NEDEN?

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede futbolu bırakmak istediğini iletti.

Serdal Adalı'nın ise Rafa Silva'yı ikna ederek derbide sahaya çıkmayı ikna ettiği belirtildi. Rafa Silva'nın bu kararı almasındaki nedenin ise mutlu olmaması olduğu iddia ediliyor. Portekizli yıldız futbolcu iddialara göre yakın çevresine "Mutlu değilim, gerekirse futbolu bırakırım" dediği ifade edildi.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Rafa Silva'nın durumundaki belirsizlik ise hala sürüyor. Portekizli futbolcunun kısa süre içerisinde tekrardan Serdal Adalı ile bir araya gelerek kesin kararını açıklayacağı belirtiliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in Rafa Silva ile görüşmek istediği, ancak Portekizli yıldızın bu teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Haberde yer alan bilgilere göre Rafa Silva "Hocaya büyük saygım var ama kararımı verdim değişmeyecek" sözlerini kullandı.