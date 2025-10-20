Menü Kapat
Roblox çöktü mü, neden açılmıyor 20 Ekim? Kullanıcılar sorun bildirimi yaptı

Bugün birçok uygulamada yaşanan bağlantı hatası sonrası Roblox'a erişim zorlaştı. Sabah saatlerinde yaşanan ağ hatasının ardından Roblox çöktü mü son dakika araması da yükseldi. Bugün birçok uygulamada teknik arıza yaşanıyor.

20.10.2025
20.10.2025
20 Ekim Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen teknik arızanın ardından birçok uygulamada ağ hataları yaşandı. çöktü mü merak edilirken kullanıcılar ağ hatası yaşadığını belirtti.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 20 EKİM?

20 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde Roblox'a giriş yapılamadı. Birçok uygulamada eşzamanlı olarak yaşanan sonrasında erişim zorlaştı. Sabah saatlerinde başlayan teknik sorun ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde normale dönmesi bekleniyor. AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor. AWS'den kesintiye ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.


Roblox çöktü mü, neden açılmıyor 20 Ekim? Kullanıcılar sorun bildirimi yaptı

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün %47 sunucu hatası, %24 oynanış ve %29 internet sitesi hatası bildirimi yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan için çalışmalar sürerken kullanıcıların erişimi henüz yok. Binlerce kişi Roblox çöktü mü merak ederken çalışmalar devam ediyor. Downdetector verilerine göre hata bildirim oranı şöyle:

Roblox çöktü mü, neden açılmıyor 20 Ekim? Kullanıcılar sorun bildirimi yaptı

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Bugün yaşanan bağlantı hatası sonrasına Roblox'a erişim engeli geldiği düşünüldü. Sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle uygulmaya giriş yaparken zorlanan kullanıcıların bekleyişi devam ediyor. 20 Ekim günü herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor.

Brawl Stars çöktü mü? 20 Ekim bağlantı hatası bildirimi yapıldı
