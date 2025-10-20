Roblox çöktü mü, neden açılmıyor 20 Ekim? Kullanıcılar sorun bildirimi yaptı

20 Ekim Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen teknik arızanın ardından birçok uygulamada ağ hataları yaşandı. Roblox çöktü mü merak edilirken kullanıcılar ağ hatası yaşadığını belirtti.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 20 EKİM?

20 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde Roblox'a giriş yapılamadı. Birçok uygulamada eşzamanlı olarak yaşanan teknik arıza sonrasında erişim zorlaştı. Sabah saatlerinde başlayan teknik sorun ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde normale dönmesi bekleniyor. AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor. AWS'den kesintiye ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.





ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Bugün %47 sunucu hatası, %24 oynanış ve %29 internet sitesi hatası bildirimi yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan erişim sorunu için çalışmalar sürerken kullanıcıların erişimi henüz yok. Binlerce kişi Roblox çöktü mü merak ederken çalışmalar devam ediyor. Downdetector verilerine göre hata bildirim oranı şöyle:

ROBLOX ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Bugün yaşanan bağlantı hatası sonrasına Roblox'a erişim engeli geldiği düşünüldü. Sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle uygulmaya giriş yaparken zorlanan kullanıcıların bekleyişi devam ediyor. 20 Ekim günü herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor.