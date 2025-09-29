Menü Kapat
Roblox ne zaman açılacak 30 Eylül? Mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Roblox'a ülkemizde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin üzerinden 1 yıldan fazla uzun süre geçmesinin ardından vatandaşlar Roblox ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Roblox erişim engelinde son durum merak ediliyor.

'de adlı oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında getirilmişti. "" ve "" gibi zararlı içerikleri barındırdığı için Roblox'un erişim engeli hala devam ediyor.

Platformun oyuncuları tarafından Roblox ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar araştırılıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 30 EYLÜL?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman açılacağına dair yapılmış herhangi bir güncel açıklama bulunmuyor. Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

Bakan Uraloğlu, Roblox'un açılması için firmanın oyunda gerekli düzenlemeleri yapması ve mahkemeye müracaat etmesi gerektiğini ifade etmişti. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan bu son açıklamanın ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Roblox yetkililer tarafından erişim engelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan bir açıklama bulunmuyor.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un açılıp, açılmayacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Platformun gerekli düzenlemeleri yerine getirmesinin ve mahkemeye müracaat etmesinin ardından açılması bekleniyor.

Roblox, Türkiye haricinde geçtiğimiz aylarda ABD'de de "çocukların istismarı" ve "kumar" gibi konularda tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Roblox çocukları korumak için bazı düzenlemeleri aktif hale getirdi. Roblox'un ABD'de çocukların güvenliğini arttırmak için yaptığı çalışmalar devam ediyor.

