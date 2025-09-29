Roblox ne zaman açılacak 30 Eylül? Mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti

Türkiye'de Roblox adlı oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında erişim engeli getirilmişti. "Çocuk istismarı" ve "kumar" gibi zararlı içerikleri barındırdığı için Roblox'un erişim engeli hala devam ediyor.

Platformun oyuncuları tarafından Roblox ne zaman açılacağı ise merak ediliyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar araştırılıyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK 30 EYLÜL?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman açılacağına dair yapılmış herhangi bir güncel açıklama bulunmuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.

Bakan Uraloğlu, Roblox'un açılması için firmanın oyunda gerekli düzenlemeleri yapması ve mahkemeye müracaat etmesi gerektiğini ifade etmişti. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan bu son açıklamanın ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Roblox yetkililer tarafından erişim engelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarla ilgili yapılan bir açıklama bulunmuyor.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un açılıp, açılmayacağına dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Platformun gerekli düzenlemeleri yerine getirmesinin ve mahkemeye müracaat etmesinin ardından açılması bekleniyor.

Roblox, Türkiye haricinde geçtiğimiz aylarda ABD'de de "çocukların istismarı" ve "kumar" gibi konularda tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Roblox çocukları korumak için bazı düzenlemeleri aktif hale getirdi. Roblox'un ABD'de çocukların güvenliğini arttırmak için yaptığı çalışmalar devam ediyor.