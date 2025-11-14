Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sadakataşı Vietnam’da cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği Vietnam’ın Tay Ninh kentinde yaşayan Müslümanların ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışları gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sadakataşı Vietnam’da cami ve okul açılışı gerçekleştirdi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 15:21

’ın Tay Ninh bölgesinde tarafından ve okul açılışları gerçekleştirildi.

Uzak İslam coğrafyalarından Vietnam’da yaşayan için inşa edilen Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii ve Osmanlı Kur’an Okulunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Vietnam Devlet yetkilileri, bağışçılar ve bölge halkı katılım sağladı.

Sadakataşı Vietnam’da cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii

Vietnam’da Tay Ninh bölgesinde 100 yıl önce yapılan mescit geçtiğimiz yıllarda yaşanan sel felaketi nedeniyle yıkıldı. Bölgede yaşayan Müslümanlar mescidi yeniden yaptırmak için Sadakataşı Derneği ile irtibata geçti. Sadakataşı yıkılan mescit yerine daha büyük ve modern bir cami inşa etmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl temeli atılan Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii yoğun bir katılım ve dualarla ibadete açıldı.

Merhum Abdulkerim Muhammed El-Yeiş Camii 384 m² alan üzerine inşa edildi. Camide 360 kişi birlikte ibadet edebilecek. Bölgede yaşayan 570 aile camiden istifade edecek.

Sadakataşı Vietnam’da cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

Osmanlı Kur’an Okulu

Sadakataşı tarafından açılışı gerçekleştirilen Osmanlı Kur’an Okulu toplam 140 m² alan üzerine inşa edildi. Okulda 3 derslik, 1 idareci odası ve kütüphane bulunuyor. Okulda 180 öğrenci dini ve ülke müfredatını içeren eğitim görecek.

Sadakataşı Vietnam’da cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

‘‘Filistinli kardeşlerimizin destekleriyle açılışını yapıyoruz’’

Açılış programında konuşan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada: ‘‘Önemli bir projemizin açılışını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Abdulkerim Muhammed El Yeiş Camii ve aynı zamanda Osmanlı Kur’an Okulunu Kudüslü, Filistinli kardeşlerimizin destekleriyle açıyoruz. Vietnamlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu projeye katkıda bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim hayırlı olsun.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Vietnam’da cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

ETİKETLER
#vietnam
#filistin
#cami
#sadakataşı
#müslümanlar
#Kur'an Okulu
#Tay Ninh
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.