14°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde olacak? Kura sonuçları bekleniyor

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi hangi illerde merak edilirken Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 764 işçi alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. İllerin trafik koduna göre kura çekimi gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde olacak? Kura sonuçları bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
11:21
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
11:21

bugün 10.30'da başlarken kura çekimi illerin trafik koduna göre yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı sonuçları için bekleyiş devam ederken kura çekimi bugün 10.30'da başladı. Kura, illerin trafik koduna göre sırayla gerçekleşecek. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek aday listesi açıklancak. Trafik koduna göre yapılacak olan kurada 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili sırası ile gidilecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde olacak? Kura sonuçları bekleniyor

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün 10.30'da başlayan kura çekiminin sonuçları kuranın tamamlanmasının ardından 17.00'den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden açıklanacak. İsim listesinde asıl ve yedek adaylar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde olacak? Kura sonuçları bekleniyor

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleşen kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek isim listesi iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden 17.00'den sonra açıklanacak.

