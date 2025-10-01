Şampiyonlar Ligi’nden UEFA’ya düşme var mı? Avrupa’da kıyasıya mücadeleler

UEFA Şampiyonlar Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Birçok takımın mücadele ettiği ligde elenince ne olur merak edenler ise yeni formatı araştırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UEFA'YA DÜŞME VAR MI?

2025-26 sezonu yeni formatına göre Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligine devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir. Buna göre lig aşamasında elenen takımlar Avrupa Ligi'ne devam etmez.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL?

Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar eleniyor.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi ligindeki sıralamasına göre lig aşamasına katılmışsa yerine eleme oynayacak şampiyon takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kendi lig sıralamasına göre lig aşamasına katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.