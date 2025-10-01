Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Aktüel
 01.10.2025

Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya düşme var mı? Avrupa'da kıyasıya mücadeleler

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken gözler elenme durumunda ne olacağına çevrildi. Dünyanın en güçlü takımlarının yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nden UEFA’ya düşme var mı? Avrupa’da kıyasıya mücadeleler
kaldığı yerden devam ediyor. Birçok takımın mücadele ettiği ligde elenince ne olur merak edenler ise yeni formatı araştırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN UEFA'YA DÜŞME VAR MI?

2025-26 sezonu yeni formatına göre Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, Avrupa Ligine devam etmez ve Avrupa Kupalarından elenir. Buna göre lig aşamasında elenen takımlar Avrupa Ligi'ne devam etmez.

Şampiyonlar Ligi’nden UEFA’ya düşme var mı? Avrupa’da kıyasıya mücadeleler

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL?

Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken son 12 sıradaki takımlar eleniyor.
Lig aşaması ve ardından elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligine devam edemez ve Avrupa Kupalarından elenir.
Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi ligindeki sıralamasına göre lig aşamasına katılmışsa yerine eleme oynayacak şampiyon takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
Bir önceki sezonun şampiyonu kendi lig sıralamasına göre lig aşamasına katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa avrupa ligi
#uefa
#Şampiyonlar Ligi Yeni Format
#Şampiyonlar Ligi Eleme
#Şampiyonlar Ligi Yeni Format
#El Enme
#Aktüel
