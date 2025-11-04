Bugün gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı'nın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilere açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen Selahattin Demirtaş sorusuna cevap verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından ise Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi, serbest bırakılacak mı soruları gündeme geldi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILACAK MI?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebi reddedildi. Alınan kararın ardından AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Söz konusu kararın ardından Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısının ardından kendisine yöneltilen Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.