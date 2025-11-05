Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, serbest bırakıldı mı? Bakan Tunç son dakika açıklaması

Zaza asıllı Türk siyasetçi, avukat ve yazardır. 2010'dan 2014'e kadar Barış ve Demokrasi Partisi'nde ve 2014'ten 2018'e kadar Halkların Demokratik Partisi'nde eş genel başkan olarak görev alan Selahattin Demirtaş serbest mi bırakılacak merak konusu oldu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLDU SON DAKİKA?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Buna göre henüz tahliyesi kesinleşmezken süreç devam ediyor. Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nde görülen dava kapsamında, tutuklulukla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı yönünden yapılan değerlendirme sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal tespiti yapılmıştır.

Bu kararın, Büyük Daire’de görüşülmesi talebi, beş kişilik panel tarafından değerlendirilmiş ancak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla daire kararı bu yönüyle kesinleşmiştir.

Söz konusu daire kararının, şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne ulaşması veya ilgililer tarafından mahkemeye sunulması halinde, mahkeme bu hususu değerlendirecektir.

Bu nedenle, süreci ve mahkemenin değerlendirmesini birlikte beklemek gerekmektedir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demirtaş hakkında "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında iptal kararını kesinleşmesine yönelik sorulara cevap vermişti.