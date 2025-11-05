Menü Kapat
Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, serbest bırakıldı mı? Bakan Tunç son dakika açıklaması

Türkiye'nin gündeminde yer alan Selahattin Demirtaş tahliye konusundaki gelişmeler devam ediyor. Son günlerde devam eden konuşmalar sonrasında Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu araştırılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamada bulundu.

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, serbest bırakıldı mı? Bakan Tunç son dakika açıklaması
Zaza asıllı Türk siyasetçi, avukat ve yazardır. 2010'dan 2014'e kadar Barış ve Demokrasi Partisi'nde ve 2014'ten 2018'e kadar Halkların Demokratik Partisi'nde eş genel başkan olarak görev alan serbest mi bırakılacak merak konusu oldu.

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, serbest bırakıldı mı? Bakan Tunç son dakika açıklaması

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLDU SON DAKİKA?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "karar kesinleşti, mahkeme sürecini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Buna göre henüz tahliyesi kesinleşmezken süreç devam ediyor. Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’nde görülen dava kapsamında, tutuklulukla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde güvence altına alınan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı yönünden yapılan değerlendirme sonucunda, ’ne yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal tespiti yapılmıştır.

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, serbest bırakıldı mı? Bakan Tunç son dakika açıklaması

Bu kararın, Büyük Daire’de görüşülmesi talebi, beş kişilik panel tarafından değerlendirilmiş ancak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla daire kararı bu yönüyle kesinleşmiştir.

Söz konusu daire kararının, şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi’ne ulaşması veya ilgililer tarafından mahkemeye sunulması halinde, mahkeme bu hususu değerlendirecektir.

Bu nedenle, süreci ve mahkemenin değerlendirmesini birlikte beklemek gerekmektedir"

Selahattin Demirtaş tahliye mi oldu, serbest bırakıldı mı? Bakan Tunç son dakika açıklaması

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SERBEST Mİ BIRAKILDI SON DAKİKA?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Demirtaş hakkında "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında iptal kararını kesinleşmesine yönelik sorulara cevap vermişti.

