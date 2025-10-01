Sumud Filosu nereden yola çıktı? Saat kaçta Gazze’ye varacağı gündemde

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filo, bölgeye adım adım yaklaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gönüllü kişilerin katıldığı filo yardım için ulaşıma devam ediyor.

SUMUD FİLOSU NEREDEN YOLA ÇIKTI?

Tunus ve İspanya'da yola çıkan filo birçok ülkenin kıyısından geçerek neredeyse 50 gemilik filo olarak yoluna devam etti. Bölgeye varmak için kısa süre kalırken İsrail tarafından müdahale yapılmasına karşı önlemler de alınıyor. Canlı takip verilerine göre bölgeye kısa süre kaldı.

SUMUD FİLOSU SAAT KAÇTA GAZZE'YE VARACAK?

Son yapılan açıklamaya göre bölgede 120 deniz mili sınırında oldukları belirtilmişti. Filoda yer alan aktivistlerden David Adler, “Gemilerimize çıktıklarında direnmeyeceğiz. Hazırız. Cep telefonlarımız ve kameralarımızla her şeyi belgeleyeceğiz ve dünyaya aktaracağız” kullanmıştı.