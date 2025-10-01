Sumud Filosu nereden yola çıktı? Saat kaçta Gazze’ye varacağı gündemde

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filo, bölgeye adım adım yaklaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gönüllü kişilerin katıldığı filo yardım için ulaşıma devam ediyor.
Tunus ve İspanya'da yola çıkan filo birçok ülkenin kıyısından geçerek neredeyse 50 gemilik filo olarak yoluna devam etti. Bölgeye varmak için kısa süre kalırken İsrail tarafından müdahale yapılmasına karşı önlemler de alınıyor. Canlı takip verilerine göre bölgeye kısa süre kaldı.
Son yapılan açıklamaya göre bölgede 120 deniz mili sınırında oldukları belirtilmişti. Filoda yer alan aktivistlerden David Adler, “Gemilerimize çıktıklarında direnmeyeceğiz. Hazırız. Cep telefonlarımız ve kameralarımızla her şeyi belgeleyeceğiz ve dünyaya aktaracağız” kullanmıştı.