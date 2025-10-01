Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sumud Filosu nereden yola çıktı? Saat kaçta Gazze’ye varacağı gündemde

İsrail ablukasında olan Gazze'ye yardım için Akdeniz'e açılan Sumud Filosu, bölgeye yaklaştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail'in müdahale etmeye hazırlandığı da öğrenilmişti.

Sumud Filosu nereden yola çıktı? Saat kaçta Gazze’ye varacağı gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 14:21

Gazze'ye ulaştırmak için yola çıkan filo, bölgeye adım adım yaklaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gönüllü kişilerin katıldığı filo yardım için ulaşıma devam ediyor.

SUMUD FİLOSU NEREDEN YOLA ÇIKTI?

ve 'da yola çıkan filo birçok ülkenin kıyısından geçerek neredeyse 50 gemilik filo olarak yoluna devam etti. Bölgeye varmak için kısa süre kalırken tarafından müdahale yapılmasına karşı önlemler de alınıyor. Canlı takip verilerine göre bölgeye kısa süre kaldı.

Sumud Filosu nereden yola çıktı? Saat kaçta Gazze’ye varacağı gündemde

SUMUD FİLOSU SAAT KAÇTA GAZZE'YE VARACAK?

Son yapılan açıklamaya göre bölgede 120 deniz mili sınırında oldukları belirtilmişti. Filoda yer alan aktivistlerden David Adler, “Gemilerimize çıktıklarında direnmeyeceğiz. Hazırız. Cep telefonlarımız ve kameralarımızla her şeyi belgeleyeceğiz ve dünyaya aktaracağız” kullanmıştı.

