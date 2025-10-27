Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Süper Lig'de güncel puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kaçıncı sırada?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftası, kritik karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe ve Trabzonspor takibini sürdürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Lig'de güncel puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kaçıncı sırada?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 22:52

’de 10. hafta iki müsabaka ile sona erdi.

Ligde haftanın son gününde , Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Çaykur Rizespor’u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı’nda ’yi ağırladı.

Göztepe’yi mağlup eden , 28 puanla namağlup liderliğini devam ettirdi.

Süper Lig'de güncel puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kaçıncı sırada?

Kendi sahasında Eyüpspor’u 2-0’lık sonuçla geçen , 23 puana ulaşarak zirve yarışını sürdürdü.

Gaziantep FK deplasmanında farklı bir galibiyet elde eden Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada bitirdi.

, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17’şer puanla sıralamada yer aldı.

Süper Lig'de güncel puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kaçıncı sırada?

'de güncel puan durumu ve sıralama şöyle:

1-Galatasaray: 28 PUAN

2-Trabzonspor: 23 PUAN

3-Fenerbahçe: 22 PUAN

4-Beşiktaş:17 PUAN

5-Samsunspor: 17 PUAN

6-Gaziantep FK: 17 PUAN

7-Göztepe: 16 PUAN

8-Konyaspor: 14 PUAN

9-Alanyaspor: 13 PUAN

10-Kocaelispor: 11 PUAN

11-Başakşehir: 10 PUAN

12-Rizespor: 10 PUAN

13-Kasımpaşa: 10 PAUN

14-Antalyaspor: 10 PUAN

15-Gençlerbirliği: 8 PUAN

16-Eyüpspor: 8 PUAN

17-Kayserispor: 6 PUAN

18-Fatih Karagümrük: 5 PUAN

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Talisca ve en Nesiri’nin gecesi
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#trabzonspor
#süper lig
#trendyol süper lig
#samsunspor
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.