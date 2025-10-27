Süper Lig'de güncel puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş kaçıncı sırada?

Trendyol Süper Lig’de 10. hafta iki müsabaka ile sona erdi.

Ligde haftanın son gününde Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda Çaykur Rizespor’u, Gaziantep FK ise Gaziantep Stadı’nda Fenerbahçe’yi ağırladı.

Göztepe’yi mağlup eden Galatasaray, 28 puanla namağlup liderliğini devam ettirdi.

Kendi sahasında Eyüpspor’u 2-0’lık sonuçla geçen Trabzonspor, 23 puana ulaşarak zirve yarışını sürdürdü.

Gaziantep FK deplasmanında farklı bir galibiyet elde eden Fenerbahçe ise 22 puanla haftayı üçüncü sırada bitirdi.

Beşiktaş, Samsunspor ve Gaziantep FK ise 17’şer puanla sıralamada yer aldı.

Süper Lig'de güncel puan durumu ve sıralama şöyle:

1-Galatasaray: 28 PUAN

2-Trabzonspor: 23 PUAN

3-Fenerbahçe: 22 PUAN

4-Beşiktaş:17 PUAN

5-Samsunspor: 17 PUAN

6-Gaziantep FK: 17 PUAN

7-Göztepe: 16 PUAN

8-Konyaspor: 14 PUAN

9-Alanyaspor: 13 PUAN

10-Kocaelispor: 11 PUAN

11-Başakşehir: 10 PUAN

12-Rizespor: 10 PUAN

13-Kasımpaşa: 10 PAUN

14-Antalyaspor: 10 PUAN

15-Gençlerbirliği: 8 PUAN

16-Eyüpspor: 8 PUAN

17-Kayserispor: 6 PUAN

18-Fatih Karagümrük: 5 PUAN