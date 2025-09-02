Temel eğitim antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

e Öğrenme derslerine erişimler 10 Haziran'da binlerce kişinin katıldığı sınav 24 Ağustos tarihinde gerçekleşirken temel eğitim antrenörlük sınav sonuçları ne zaman açıklanacak bekleniyor.

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Başvuruları onaylanan adaylar 10 Haziran ile 11 Temmuz aralığında Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak sınav kaydı oluşturmuştu. Anadolu Üniversitesi aday işlemleri sistemi üzerinden sınav kaydı yapmayanlar sınava katılamamıştı. 2025/2 sınav tarihi 24 Ağustos olurken binlerce kişi sınava katıldı. Sonuçların açıklanması beklenirken takvime göre temel eğitim antrenörlük sınav sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak.

TEMEL EĞİTİM ANTRENÖRLÜK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Anadolu Üniversitesi'nin akademik takvimine göre düzenlenen temel eğitim antrenörlük sınavı 24 Ağustos'ta gerçekleşti. 35 ilde yapılan sınavın sonuçlarının 3 Eylül'de açıklanması beklenirken Antrenör Temel Eğitimi e-Sertifika Programı’na kayıt yaptırarak internet ortamında verilen malzemelerden yararlanılarak sertifika alınıyor. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin dijital eğitim platformu ekampus.anadolu.edu.tr üzerinde erişime açılacak. Sınava katılan adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

ANTRENÖRLÜK SINAV TAKVİMİ

Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan takvime göre sınav tarihi, başvuru tarihi ve sınav sonuç tarihi öğrenildi.