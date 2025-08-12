Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tesla Türkiye'den büyük sürpriz: Otopilot yarı fiyatına, envanter savaşı geri dönüyor

Türkiye'deki tüm Tesla sahipleri, bir ay boyunca Geliştirilmiş Otopilot özelliğini yüzde 50 indirimle satın alabilecek. Ancak yeni araç almak isteyenleri zorlu bir envanter dönemi bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla Türkiye'den büyük sürpriz: Otopilot yarı fiyatına, envanter savaşı geri dönüyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 15:08

Tesla, Türkiye'deki mevcut ve yeni tüm Tesla sahiplerine özel bir başlattı. Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özelliği 15 Ağustos – 15 Eylül arasında yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Daha önce 115.260 TL + KDV olan özellik, kampanya kapsamında 57.500 TL + KDV (toplam 69.000 TL) fiyatla alınabilecek. Full Self-Driving paketinde ise herhangi bir indirim yapılmayacak.

EAP, ’ya otoyolda şerit değiştirme, kavşaklarda rota takibi, otomatik park, sürücüsüz park yerinden çıkma ve park alanında aracı uzaktan çağırma gibi ek özellikler kazandırıyor.

Tesla Türkiye'den büyük sürpriz: Otopilot yarı fiyatına, envanter savaşı geri dönüyor

2 AYDA SADECE 1 GÜN ENVANTER LİSTELENECEK

Tesla, Ağustos ve Eylül aylarında yalnızca 5 Eylül saat 18.30’da yeni araç envanteri listeleyeceğini duyurdu. Bu tarihin dışında, yalnızca satışı iptal edilen veya eşleşmesi kalkan araçlar hafta içi her gün saat 18.00’de yeniden listelenecek.

Gigafactory Berlin'deki tatil dönemi ve uygun fiyatlı yeni model hazırlıkları nedeniyle üretim kapasitesinin düşeceği, bu yüzden satışların kısıtlanacağı belirtildi. Bu durum, son dönemde sakinleşen “envanter savaşı”nın yeniden alevlenmesi anlamına geliyor.

Tesla Türkiye'den büyük sürpriz: Otopilot yarı fiyatına, envanter savaşı geri dönüyor

GELİŞTİRİLMİŞ OTOPİLOT’UN SUNDUKLARI

  • Aktif güvenlik: Otomatik acil frenleme, çarpışma uyarıları, şeritten ayrılmayı önleme
  • Trafiğe duyarlı hız sabitleyici
  • Otomatik direksiyon ve şerit değiştirme
  • Otopilotta navigasyon: Kavşak ve çıkış rehberliği
  • Otomatik park: Paralel ve dikey park desteği
  • Dumb Summon: Dar alanlarda sürücüsüz hareket
  • Actually Smart Summon: Otoparkta sürücünün yanına gelme, engeller etrafında manevra
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil devi BYD tablet işine girdi!
Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi! "Felaket olur"
ETİKETLER
#tesla
#kampanya
#ındirim
#Eap
#Otopilot
#Gigafactory Berlin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.