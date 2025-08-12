Tesla Türkiye'den büyük sürpriz: Otopilot yarı fiyatına, envanter savaşı geri dönüyor

Tesla, Türkiye'deki mevcut ve yeni tüm Tesla sahiplerine özel bir kampanya başlattı. Geliştirilmiş Otopilot (EAP) özelliği 15 Ağustos – 15 Eylül arasında yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Daha önce 115.260 TL + KDV olan özellik, kampanya kapsamında 57.500 TL + KDV (toplam 69.000 TL) fiyatla alınabilecek. Full Self-Driving paketinde ise herhangi bir indirim yapılmayacak.

EAP, Tesla’ya otoyolda şerit değiştirme, kavşaklarda rota takibi, otomatik park, sürücüsüz park yerinden çıkma ve park alanında aracı uzaktan çağırma gibi ek özellikler kazandırıyor.

2 AYDA SADECE 1 GÜN ENVANTER LİSTELENECEK

Tesla, Ağustos ve Eylül aylarında yalnızca 5 Eylül saat 18.30’da yeni araç envanteri listeleyeceğini duyurdu. Bu tarihin dışında, yalnızca satışı iptal edilen veya eşleşmesi kalkan araçlar hafta içi her gün saat 18.00’de yeniden listelenecek.

Gigafactory Berlin'deki tatil dönemi ve uygun fiyatlı yeni model hazırlıkları nedeniyle üretim kapasitesinin düşeceği, bu yüzden satışların kısıtlanacağı belirtildi. Bu durum, son dönemde sakinleşen “envanter savaşı”nın yeniden alevlenmesi anlamına geliyor.

GELİŞTİRİLMİŞ OTOPİLOT’UN SUNDUKLARI