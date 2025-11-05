Menü Kapat
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

TOKİ 30 yaş altı başvuru şartları! Sosyal konut projesinde o kişiler başvuramayacak

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başlayacak. TOKİ 30 yaştı altı başvuru şartları dikkat çekerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamada bulundu. Açıklamalara göre annesinin veya babasının evi olan 30 yaş altı kişiler başvuruda bulunamayacak.

TOKİ 30 yaş altı başvuru şartları! Sosyal konut projesinde o kişiler başvuramayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 yaş altı kategorisinden yapacaklar için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buna göre ailesinin evi olan 30 yaş altı kişiler başvuru yapamayacak.

TOKİ 30 YAŞ ALTI BAŞVURU YAPAMAYACAK MI, YAPAMIYOR MU?

Bakan Kurum, "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz." ifadelerini kullanarak anne ve babasının üzerine gayrimenkul olan kişilerin başvuru yapamayacağını açıkladı.

TOKİ 30 yaş altı başvuru şartları! Sosyal konut projesinde o kişiler başvuramayacak

TOKİ 30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI

başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle oldu:

"Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecek."

Son yapılan açıklamaya göre ailelerinin evine kayıtlı olan ev varsa 18-30 yaş altındakiler başvuru yapamıyor. 30 yaşını geçenler için böyle bir durum bulunmuyor.

TOKİ 30 yaş altı başvuru şartları! Sosyal konut projesinde o kişiler başvuramayacak

ANNE BABASININ EVİ OLAN TOKİYE BAŞVURAMIYOR MU?

Bakan Kurum konu ile ilgili "Çocuğuna miras bırakmamış olabilir ama imkânı var. Dolayısıyla burada amacımız, her aileden en az bir kişinin ev sahibi olmasını sağlamak" ifadelerini kullanarak merak edilenleri cevapladı. Buna göre genç kategorisine dahil olan 18-30 yaş aralığındakilerin anne ve babasının evi varsa TOKİ'ye başvuramıyor.

