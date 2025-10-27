TOKİ 500 bin sosyal konut 55 metrekarelik 1+1 konut taksit ücreti! 2+1 daire için ne kadar taksit ödenecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları duyuruldu. Tüm konutlar, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Heyecanla beklenen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme koşulları ve taksit tutarları duyuruldu.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT 55 METREKARE 1+1 KONUT TAKSİT ÜCRETİ

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını paylaşırken taksit tutarlarına ilişkin de açıklamada bulundu. Kurum, "Tüm konutlar, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 lira olacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ 500 BİN KONUT 2+1 KONUT TAKSİDİ NE KADAR?

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 lira olacak. Kurada çıkmayanların başvuru ücretleri geri verilirken başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projede başvurular 10 Kasım'da başlarken 19 Aralık'a kadar sürecek. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.