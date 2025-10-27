TOKİ 500 bin sosyal konut hakkında merak edilen her şey! Ödeme, başvuru şartları ve taksit imkanları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek. Konut projesi sonrasında binlerce dar gelirli ev sahibi olabilecek. Kimlerin başvurabileceği, kaç ay taksit ödeneceği ve başvuruların başlayacağı tarih ise dikkat çekti.

TOKİ 500 BİN KONUT İNŞASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda yeni projeyle ilgili detaylar paylaşıldı. 19 Aralık'a kadar sürecek olan başvurular sonrasında proje başlayacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

Vatandaşlar 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Bu proje, sadece salt konutlardan oluşan bir proje değil. Aynı zamanda bütün ihtiyaç duyulan donatıları, buna ilişkin tüm altyapıları, okulundan hastanesine, bahçe-park düzenlemelerine hatta yerine göre millet bahçelerine kadar tüm donatıları içeren çok özellikli projeler olacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT EVLER NERELERE YAPILACAK?

Projede ilk etapta belirli yerlere ev yapılırken zamanla 81 ilde proje hayata geçirilecek. İlk etapta İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin 780, İzmir 21 bin 520, Gaziantep 13 bin 940, Konya 13 bin 670, Şanlıurfa 13 bin 190, Diyarbakır 12 bin 170, Bursa 13 bin 730, Antalya 13 bin 160, Hatay 12 bin 640 ve Ardahan 540 konut inşa edilecek. Evler 2+1 ve 1+1 olarak inşa edilirken yatay mimari ile tasarlanacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Türkiye'nin heyecanla beklediği proje ile 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. 2+1 ve 1+1 ev seçenekleri sunulacak olan projede konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT TAKSİT NE KADAR ÖDENECEK?

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje hakkında yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:

"Anadolu illeri için, 1+1 dairelerimiz 1 milyon 800 bin lira, küçük 2+1 evlerimiz 2 milyon 200 bin lira ve büyük 2+1 evlerimiz de 2 milyon 650 bin lira. Neredeyse yüzde 50'ye yakın bir sübvansiyon söz konusu. Yüzde 10 peşinat, 240 ay, yani 20 yıl vadeyle bu projeyi sunuyoruz. 6 bin 750 liradan başlayan taksit olacak."

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT EVLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Bu kampanya kapsamında maksimum vatandaşımıza ulaşabilmek amacıyla dairelerimizi 1+1, 2+1 küçük ve 2+1 büyük dairelerden oluşacak şekilde oluşturduk. Bu kampanya kapsamında ulaşmak istediğimiz kontenjanlar var. Emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, 3 ve daha fazla çocuğu olanlara, genç ailelerimize bir nevi biraz daha ayrıcalıklı, pozitif ayrımcılık gösterdiğimiz bir kampanyayı yürüteceğiz. Dairelerin büyüklüklerini de bu kontenjanlara göre ayarladık. Örneğin 1+1 bir daireyi emekli kontenjanında ve genç kategorisinden başvuran vatandaşlarımız için ayırırken 2+1 büyük dairelerimizi de 3 ve daha fazla çocuğu olacak vatandaşlarımıza göre tasarladık." ifadelerini kullandı. Proje kapsamında 1+1 ve 2+1 evler inşa edilecek. 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖZEL KONTENJANLAR

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Bakan Kurum, "Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için yüzde 5, emekliler için yüzde 20 kontenjanımız var. Emekli vatandaşımız hem ikamet ettiği ilde, hem de nüfusa kayıtlı olduğu ilde projeye başvurabilecek. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerimize de destek olmak amacıyla yüzde 10 kontenjan ayırdık. 18-30 yaş arası gençler için de yüzde 20 kontenjan var. Diğer alıcılar, memurlarımız ve evi olmayan diğer vatandaşlarımız da yüzde 40 kontenjandan istifade edebilecekler. 18 ila 30 yaş sınırındaki gençlerimiz için kendisinin ve ailesinin üzerinde ev olmama şartı var." sözleri ile kontenjan durumunu duyurdu.

TOKİ 500 BİN KONUT KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru şartları arasında 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan kişiler olması gerektiği yer alıyor. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

500 BİN KONUT PROJESİ PEŞİNATI NE KADAR?

Evlerin satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlarken devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitle ise İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Vatandaşlar 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde başvuru yapabilecek. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.