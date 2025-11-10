Menü Kapat
16°
TOKİ başvuru ücreti hangi bankaya, nereye yatırılacak? Başvuru ödemesi yapılacak bankalar

TOKİ sosyal konut başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak merak edilirken bugün 10.00 itibarıyla başvurular başladı. Vatandaşlar belirlenen bankalara 5 bin TL başvuru ücreti ödeyerek işlemlerine devam edecek.

81 ilde yapılacak olan 500 bin için başvurular bugün başladı. 19 Aralık'a kadar sürecek olan başvurularda ücretlerin nereye yatırılacağı da belli oldu.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kampanyada proje yerine göre T.C. A.Ş. / T. A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri ile başvuru yapılabilecek. Başvuru yapacak olanlar T.C. kimlik belgesi ile birlikte projenin olduğu yerdeki banka şubelerine giderek gerekli işlemleri tamamlayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

başvuru ücretleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin yetkili şubelerinden yatırılacak.

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “Hak Sahipliği” onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabilecektir.
Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisinde olan vatandaşlarımız, 1005 Sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı ile başvuru bedeli ödeyerek başvuru yapabilecektir.
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait “Belge” ile başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar engelli olduğuna dair belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)

TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı
ETİKETLER
#ziraat bankası
#toki
#halk bankası
#sosyal konut
#Konut Başvurusu
#Emlak Katılım Bankası
#Aktüel
