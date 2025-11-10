TOKİ başvuru ücreti hangi bankaya, nereye yatırılacak? Başvuru ödemesi yapılacak bankalar

81 ilde yapılacak olan 500 bin sosyal konut için başvurular bugün başladı. 19 Aralık'a kadar sürecek olan başvurularda ücretlerin nereye yatırılacağı da belli oldu.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Kampanyada proje yerine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilindeki yetkili şubeleri ile başvuru yapılabilecek. Başvuru yapacak olanlar T.C. kimlik belgesi ile birlikte projenin olduğu yerdeki banka şubelerine giderek gerekli işlemleri tamamlayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

TOKİ başvuru ücretleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / T. Halk Bankası A.Ş. / T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin yetkili şubelerinden yatırılacak.

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “Hak Sahipliği” onaylananlar, sadece yetkili banka şubelerinden başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabilecektir.

Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisinde olan vatandaşlarımız, 1005 Sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı ile başvuru bedeli ödeyerek başvuru yapabilecektir.

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait “Belge” ile başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar engelli olduğuna dair belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)