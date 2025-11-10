TOKİ evleri kiraya verilir mi, satılır mı? 500 bin sosyal konut başvuruları başladı

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için bekleyiş sürerken 10 Kasım'da başvurular alınmaya başladı. Vatandaşlar 19 Aralık tarihine kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ EVLERİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

TOKİ 500 bin sosyal konut kitapçığında yer alan bilgiye göre konutların ödemesi bitmeden satılamazken, kiraya verilebiliyor. TOKİ evleri borç bitmeden satılır mı sorusunun cevabı "Borç tamamen bitene kadar devredilemez.

Ancak kiraya verilebilir." oldu.

BİR EVDEN KAÇ KİŞİ BAŞVURABİLİR?

Kitapçıkta yer alan açıklama şöyle oldu:

"Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir"

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME KOŞULLARI

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulurken, konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.