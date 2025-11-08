TOKİ sosyal konut kampanyasında aylık hane halkı geliri ne kadar olmalı?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında aylık hane gelirinin ne kadar olduğu araştırıldı.

TOKİ SOSYAL KONUT AYLIK HANE GELİRİ NE KADAR?

Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları), başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması gerekmektedir.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak olanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranıyor.