TOKİ tahsil edildi ne demek, ne anlama geliyor? Sosyal konut başvuruları devam ediyor

81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konut projesinde süreç devam ediyor. Her gün binlerce kişi yetkili bankalar ve e Devlet sistemi aracılığıyla başvuru yapıyor. Ödemelerini tamamlayanlar ise "TOKİ tahsil edildi" ifadesi ile karşılaşıyor.

TOKİ tahsil edildi ne demek, ne anlama geliyor? Sosyal konut başvuruları devam ediyor
18.11.2025
18.11.2025
18.11.2025

500 bin kampanyasında süreç devam ederken yapan adaylar "Tahsil edildi" ne demek araştırmasına başladı. Vatandaşlar 5 bin TL başvuru ücreti ödemesi yapmalıdır.

TOKİ TAHSİL EDİLDİ NE DEMEK?

10 Kasım itibarıyla başlayan başvuru süreci devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşların e Devlet başvurusu adımlarında gördüğü "Tahsil edildi" ifadesi, başvuru ücretinin ilgili banka tarafından alındığı anlamına gelmekte. TOKİ sistemine başarı ile başvuru işleminin yapıldığını göstermekte. Başvuru ücretini yatıranlar ve sistem tarafından onaylananlar bu ifade ile karşılaşıyor.

TOKİ tahsil edildi ne demek, ne anlama geliyor? Sosyal konut başvuruları devam ediyor

TOKİ TAHSİL EDİLDİ NEDİR?

Başvuru sürecin ödemesini yapan vatandaşlar "Tahsil edildi" bildirimi ile karşı karşıya geliyor. Ödemenin alınmaması veya yanlış yere yatırılması durumunda tahsil edildi ifadesi gelmiyor. Bu nedenle başvuru ödeme işleminizin sorunsuz olarak tamamlandığını ortaya koyuyor.

TOKİ tahsil edildi ne demek, ne anlama geliyor? Sosyal konut başvuruları devam ediyor

TOKİ TAHSİLAT BEKLENİYOR NE DEMEK?

Başvuru işlemini yapıp, ödemesini henüz gerçekleştirmemiş olanlar tahsilat bekleniyor ifadesi ile karşılaşıyor. Belirlenen sürenin geçmesi durumunda ödeme de yapılmamış ise başvurunuz geçersiz oluyor. Başvuru ücreti ödenmediği için tahsilat bekleniyor ifadesi karşınıza çıkıyor.

