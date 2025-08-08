Trabzon jet savaş uçak sesi neden geliyor son dakika? Beşirli'de F16 sesi dikkat çekti

Bugün 18.00 civarında Trabzon'da duyulan jet uçak sesi son dakika haberlerinde araştırıldı. Akşam saatlerinde aniden yükselen jet uçak sesinin nedeni vatandaş tarafından araştırıldı.

8 Ağustos Cuma günü 18.00 civarında gökyüzünde yükselen jet uçak sesi korku dolu anlar yaşatırken sebebi ortaya çıktı. Bugün Trabzon'da duyulan F16 seslerinin nedeni Türk Yıldızları oldu. Türk Yıldızları, Trabzon'da düzenlenecek olan uçak gösterisi öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdi. Yükselen jet uçak sesi Türk Yıldızları'nın prova uçuşu nedeniyle yükseldi. ekip bugün 18.00'de Ayasofya Beşirli sahilinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları'nın Trabzon'da 10 Ağustos günü düzenleyeceği uçuş gösterisi nedeniyle bugün çevrede prova uçuşu gerçekleştirildi. 18.00 civarında başlayan prova uçuşu nedeniyle jet uçak sesleri de yükseldi. Türk Yıldızları'nın prova uçuşunun ardından asıl gösteri tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi. Türk Yıldızları, 10 Ağustos günü Ayasofya Beşirli Sahili'nde gösteri uçuşu düzenleyecek. Binlerce kişinin gösteri alanına akın etmesi bekleniyor.