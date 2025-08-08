Menü Kapat
Trabzon jet savaş uçak sesi neden geliyor son dakika? Beşirli'de F16 sesi dikkat çekti

Bugün akşam saatlerinde Trabzan'da yükselen savaş uçak sesleri vatandaşa endişeli anlar yaşattı. Beşirli sahil civarında uçuş yapan savaş uçağı gökyüzünde yüksek seslere neden oldu. Vatandaşlar son dakika Trabzon savaş uçak sesi neden geliyor araştırmaya başladı.

Trabzon jet savaş uçak sesi neden geliyor son dakika? Beşirli'de F16 sesi dikkat çekti
Bugün 18.00 civarında 'da duyulan jet uçak sesi son dakika haberlerinde araştırıldı. Akşam saatlerinde aniden yükselen jet uçak sesinin nedeni vatandaş tarafından araştırıldı.

TRABZON JET SAVAŞ UÇAK SESİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA?

8 Ağustos Cuma günü 18.00 civarında gökyüzünde yükselen jet uçak sesi korku dolu anlar yaşatırken sebebi ortaya çıktı. Bugün Trabzon'da duyulan F16 seslerinin nedeni oldu. Türk Yıldızları, Trabzon'da düzenlenecek olan uçak gösterisi öncesinde bugün prova uçuşu gerçekleştirdi. Yükselen jet uçak sesi Türk Yıldızları'nın prova uçuşu nedeniyle yükseldi. ekip bugün 18.00'de Ayasofya Beşirli sahilinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Trabzon jet savaş uçak sesi neden geliyor son dakika? Beşirli'de F16 sesi dikkat çekti

TRABZON F16 SESİ NEDEN GELİYOR SON DAKİKA 8 AĞUSTOS?

Türk Yıldızları'nın Trabzon'da 10 Ağustos günü düzenleyeceği uçuş gösterisi nedeniyle bugün çevrede prova uçuşu gerçekleştirildi. 18.00 civarında başlayan prova uçuşu nedeniyle jet uçak sesleri de yükseldi. Türk Yıldızları'nın prova uçuşunun ardından asıl gösteri tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi. Türk Yıldızları, 10 Ağustos günü Ayasofya Beşirli Sahili'nde gösteri uçuşu düzenleyecek. Binlerce kişinin gösteri alanına akın etmesi bekleniyor.

