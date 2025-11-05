Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

TRT 1 şifreli kanal diyor ise uydu alıcınıza bazı ayarlar yapmanız gerekebilir. TRT 1 şifresiz Galatasaray maçını ekranlara getiriyor! UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien yönetecek. İşte TRT 1 şifresiz Ajax Galatasaray maç izleme bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 22:07

, UEFA ’nde bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Maç ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ajax Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileriyle ve 2025 uydu ayarları ile güncelleyerek şifresiz izleyebilirsiniz.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

AJAX GALATASARAY MAÇI TRT 1 HD İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax’a konuk olacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 HD kanalından canlı olarak yayımlanacak. Fransa Federasyonu’ndan Benoit Bastien’in yöneteceği mücadele, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Sarı-kırmızılılar, turnuvaya kötü başlayan Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1’lik yenilginin ardından Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek çıkış yakaladı. Hollanda temsilcisi Ajax ise ilk üç maçında Inter, Marsilya ve Chelsea karşısında mağlubiyet aldı.

Ajax Galatasaray maçı 11'leri açıklandı:

Ajax 11'i: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray 11'i: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

TRT 1, kamu kanalı olarak yayınlarını genellikle şifresiz gerçekleştiriyor. Ancak UEFA yayın hakları nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri kapsamasında geçici şifreleme sistemi olan BISS devreye girebiliyor. Bu sistem, yayınların yalnızca Türkiye sınırları içinde şifresiz izlenebilmesini sağlıyor.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Uydu üzerinden maç izleyen kullanıcıların, sinyal zayıflığı veya “şifreli kanal” uyarısı almamak için TRT 1 HD’nin güncel frekans bilgilerini kullanmaları gerekiyor. Bu ayarlar yapıldığında yayın, maç saatlerinde kesintisiz ve yüksek çözünürlükte izlenebiliyor.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

TRT 1 AJAX GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

TRT 1 yayınları, internet üzerinden de resmi olarak izlenebiliyor. Maçı online takip etmek isteyen kullanıcılar, TRT’nin resmi web sitesi olan trt1.com.tr adresine girerek bağlantısını kullanabilir. Bu yöntem, frekans veya sinyal sorunu yaşayan izleyiciler için alternatif bir seçenektir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Yayın internet üzerinden sunulduğu için herhangi bir uydu ayarına gerek yoktur. Sadece güçlü bir internet bağlantısı ve tarayıcı üzerinden erişim yeterlidir. TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de Ajax Galatasaray maçı aynı anda canlı yayınlanacaktır.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

TRT 1 AJAX GALATASARAY CANLI YAYIN İZLE

Maç yayınları sırasında yaşanan şifreleme uyarıları genellikle geçicidir ve BISS sistemi kaynaklıdır. TRT 1 HD, Türksat 4A/5A uydusu üzerinden 42 derece Doğu konumundan yayın yapmaktadır. Uydu alıcısında “BISS Key” girişi yapılabiliyorsa, şifreli yayınlar kolaylıkla çözülebilir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Uydu alıcısı BISS desteği olmayan kullanıcılar ise cihazlarının “frekans güncelleme” menüsünden yeni parametreleri girmelidir. TRT 1 yayınları Türkiye kapsamasında bu yöntemle tamamen şifresiz izlenebilmektedir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD kanalını donmadan izleyebilmek için güncel frekans bilgileriyle manuel ya da otomatik uydu taraması yapılmalıdır. TRT’nin önerdiği frekans, Türksat 4A/5A üzerinden 11794 MHz (Dikey - V), sembol oranı 30000, FEC 3/4, modülasyon ise DVB-S2 / 8PSK olarak belirtilmiştir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Bu değerler, HD yayın kalitesini en üst seviyede tutar ve sinyal gücünü %80-90 aralığına çıkarır. Alternatif olarak 11054 V 30000 veya 11957 V 27500 frekansları da kullanılabilir. Ancak maç yayınları için 11794 MHz frekansının kullanılması önerilmektedir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

AJAX - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Ajax Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Türkiye sınırları dışındaki izleyiciler, frekans farkı nedeniyle şifreleme uyarısı alabilir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Bu durum, Avrupa kapsaması frekanslarının kullanılmasıyla ilgilidir. Türkiye odaklı frekanslara geçiş yapıldığında yayın şifresiz hale gelir. Yayını kesintisiz izlemek için Türksat 4A/5A üzerindeki güncel parametrelerin kullanılması önerilir.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

TRT 1 AJAX GALATASARAY FREKANS

Uydu: Türksat 4A / 5A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz (HD Ana Frekans)

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

Kanal Paketi: TRT HD Paket / Türksat Ankara Paket

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TRT 1 şifresiz Galatasaray maçı frekansı! Ajax maçı şifresiz izlenebilecek

Frekans güncellemesi, “Menü > Kurulum > Kanal Ayarları > Manuel Arama” adımları izlenerek yapılabilir. Güncel parametrelerin girilmesinin ardından TRT 1 HD, kanal listesine otomatik olarak eklenir.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#trt 1
#canlı yayın
#Galatasaray Spor Kulübü
#ajax
#Galatasaray Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.