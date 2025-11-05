TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Ajax Galatasaray maçı şifresiz izleme bilgileri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Ajax Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileriyle ve 2025 uydu ayarları ile güncelleyerek şifresiz izleyebilirsiniz.

AJAX GALATASARAY MAÇI TRT 1 HD İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax’a konuk olacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 HD kanalından canlı olarak yayımlanacak. Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien’in yöneteceği mücadele, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak.

Sarı-kırmızılılar, turnuvaya kötü başlayan Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1’lik yenilginin ardından Liverpool’u 1-0 ve Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup ederek çıkış yakaladı. Hollanda temsilcisi Ajax ise ilk üç maçında Inter, Marsilya ve Chelsea karşısında mağlubiyet aldı.

Ajax Galatasaray maçı 11'leri açıklandı:

Ajax 11'i: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst.

Galatasaray 11'i: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

TRT 1, kamu kanalı olarak yayınlarını genellikle şifresiz gerçekleştiriyor. Ancak UEFA yayın hakları nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri kapsamasında geçici şifreleme sistemi olan BISS devreye girebiliyor. Bu sistem, yayınların yalnızca Türkiye sınırları içinde şifresiz izlenebilmesini sağlıyor.

Uydu üzerinden maç izleyen kullanıcıların, sinyal zayıflığı veya “şifreli kanal” uyarısı almamak için TRT 1 HD’nin güncel frekans bilgilerini kullanmaları gerekiyor. Bu ayarlar yapıldığında yayın, maç saatlerinde kesintisiz ve yüksek çözünürlükte izlenebiliyor.

TRT 1 AJAX GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

TRT 1 yayınları, internet üzerinden de resmi olarak izlenebiliyor. Maçı online takip etmek isteyen kullanıcılar, TRT’nin resmi web sitesi olan trt1.com.tr adresine girerek canlı yayın bağlantısını kullanabilir. Bu yöntem, frekans veya sinyal sorunu yaşayan izleyiciler için alternatif bir seçenektir.

Yayın internet üzerinden sunulduğu için herhangi bir uydu ayarına gerek yoktur. Sadece güçlü bir internet bağlantısı ve tarayıcı üzerinden erişim yeterlidir. TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de Ajax Galatasaray maçı aynı anda canlı yayınlanacaktır.

TRT 1 AJAX GALATASARAY CANLI YAYIN İZLE

Maç yayınları sırasında yaşanan şifreleme uyarıları genellikle geçicidir ve BISS sistemi kaynaklıdır. TRT 1 HD, Türksat 4A/5A uydusu üzerinden 42 derece Doğu konumundan yayın yapmaktadır. Uydu alıcısında “BISS Key” girişi yapılabiliyorsa, şifreli yayınlar kolaylıkla çözülebilir.

Uydu alıcısı BISS desteği olmayan kullanıcılar ise cihazlarının “frekans güncelleme” menüsünden yeni parametreleri girmelidir. TRT 1 yayınları Türkiye kapsamasında bu yöntemle tamamen şifresiz izlenebilmektedir.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD kanalını donmadan izleyebilmek için güncel frekans bilgileriyle manuel ya da otomatik uydu taraması yapılmalıdır. TRT’nin önerdiği frekans, Türksat 4A/5A üzerinden 11794 MHz (Dikey - V), sembol oranı 30000, FEC 3/4, modülasyon ise DVB-S2 / 8PSK olarak belirtilmiştir.

Bu değerler, HD yayın kalitesini en üst seviyede tutar ve sinyal gücünü %80-90 aralığına çıkarır. Alternatif olarak 11054 V 30000 veya 11957 V 27500 frekansları da kullanılabilir. Ancak maç yayınları için 11794 MHz frekansının kullanılması önerilmektedir.

AJAX - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Ajax Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek. Türkiye sınırları dışındaki izleyiciler, frekans farkı nedeniyle şifreleme uyarısı alabilir.

Bu durum, Avrupa kapsaması frekanslarının kullanılmasıyla ilgilidir. Türkiye odaklı frekanslara geçiş yapıldığında yayın şifresiz hale gelir. Yayını kesintisiz izlemek için Türksat 4A/5A üzerindeki güncel parametrelerin kullanılması önerilir.

TRT 1 AJAX GALATASARAY FREKANS

Uydu: Türksat 4A / 5A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz (HD Ana Frekans)

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 / 8PSK

Kanal Paketi: TRT HD Paket / Türksat Ankara Paket

Frekans güncellemesi, “Menü > Kurulum > Kanal Ayarları > Manuel Arama” adımları izlenerek yapılabilir. Güncel parametrelerin girilmesinin ardından TRT 1 HD, kanal listesine otomatik olarak eklenir.