Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanıyor? Bu akşam 20.00’de başlayacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarış devam ediyor. Bu akşam Türkiye ile Bulgaristan 25. kez karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak olan müsabaka bugün 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Karşılaşma bu akşam Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak. İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh tarafından yönetilecek olan maçta yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Dördüncü hakem ise Donald Robertson olacak.