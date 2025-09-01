Menü Kapat
29°
Aktüel
Türkiye'de 81 ile sığınak yerleri ve sayısı nedir? 120 günde tamamlanacak

TOKİ’nin üstleneceği sığınak çalışması tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 81 ile yapılacak olan sığınakların yeri ve sayısı merakla beklenirken gazeteci Zafer Şahin, sığınakların TOKİ tarafından yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye'de 81 ile sığınak yerleri ve sayısı nedir? 120 günde tamamlanacak
01.09.2025
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Akademisi’nin raporu sonrası 81 ile inşa edilecek sığınaklar 'nin gündeminde yer aldı. Kulis bilgilerine göre 'nin üstleneceği Türkiye'de 81 ile sığınakların talimatlar sonrasında 120 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

TÜRKİYE SIĞINAK YERLERİ NERESİ, NEREYE YAPILACAK 2025?

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve , ve sel var" ifadelerini kullandı.

Açıklamalara göre planlanan sığınakların yeri şu an için belli olmazken, mevcut millet bahçeleri ve belirlenen alanlarda olacağı söylendi. Şu an için Türkiye'de yerleri için bekleyiş devam ediyor.

Türkiye'de 81 ile sığınak yerleri ve sayısı nedir? 120 günde tamamlanacak

TÜRKİYE'DE SIĞINAK MI YAPILACAK?

Gazeteci Zafer Şahin'in elde ettiği kulis bilgilerini göre Türkiye'nin 81 iline sığınak yapılacağı geçtiğimiz günlerde dolaşıma girmişti. "Olası bir savaş, afet ya da nükleer tehdit durumunda sığınacak bir yerimiz yok. Türkiye'nin her ilinde modern savaş sığınakları inşa edilmesi böyle bir dönemde artık zaruridir, mecburidir. Bir kulis bilgisine göre 81 ilin tamamında sığınak inşa edilmesi için çalışmalar başladı. Sığınaklar TOKİ tarafından inşa edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SIĞINAK SAYISI 2025

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, hükümetimizin gereken talimatları vermesi üzerine inşa sürecine hemen başlayacağını belirterek çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacağını duyurdu.

Türkiye'de 81 ile sığınak yerleri ve sayısı nedir? 120 günde tamamlanacak

Karslıoğlu, "TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmalarımızın güvenilirliği ile bu projeler kısa sürede tamamlanacaktır. Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak. Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" açıklamasında bulundu.

#Türkiye
#deprem
#toki
#sığınak
#afet
#Mİt Akademisi
#Aktüel
