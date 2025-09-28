Menü Kapat
Uşak fay bloğu nedir? Uzman isimden açıklama geldi

Uzmanların açıklamalarında yer verdiği Uşak fay bloğu, bugün yaşanan Kütahya depremi sonrası yeniden gündeme yerleşti. Uşak deprem fay hattı haritası ve riski de araştırılıyor.

Uşak fay bloğu nedir? Uzman isimden açıklama geldi
Bugün Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 5.4 şiddetindeki sonrasında endişeli anlar yaşanırken Uşak fay bloğu da yeniden gündeme geldi.

UŞAK FAY BLOĞU NEDİR, NE DEMEK?

Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Uşak fay bloğuna dair açıklamalarda bulunmuştu. Bektaş'ın paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"56 YILDA 6 BÜYÜK DEPREM ÜRETEN

UŞAK FAY BLOĞU tıpkı bir tümör gibi depremlerini daha da büyüyecek! Neden ?

Simav ve Gediz Fay Zonlarının oluşturduğu UŞAK FAY BLOĞU uydu verilerine göre ( gps ) bölgenin en yoğun deformasyon bölgesinde yeralır.Blok kenarı fayları karşılıklı stres transferiyle M6-7 depremlerini üretmiştir ( 1969 Alaşehir, 1970 Gediz, 1971 Burdur vb.). Uşak Fay Bloğu Batı Egenin saat yönü tersi hareketiyle deformasyonunu ve deprem üretimini sürdürmektedir. Zamanla bu deformasyon çevre illerin depremseliğine neden olacaktır."

Uşak fay bloğu nedir? Uzman isimden açıklama geldi

UŞAK FAY HATTI HARİTASI NEREDEN GEÇİYOR?

Bugün yaşanan Kütahya Simav depremi İstanbul, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Uşak'ta hissedildi. Yaşanan deprem sonrasında Uşak haritası yeniden gündeme geldi. MTA yer bilimleri haritasına göre Uşak'ta Simav fay zonunu uzantısı Abide segmenti, banaz segmenti ve Elvanpaşa Segmenti yer alıyor. Uşak’ın güneydoğu kısmında Sivaslı fayı ve batı kısmında da Güre fay zonu bulunmaktadır. Uşak ilindeki bilinen diri fayların uzunluklarının yaklaşık 4-20 km bulunuyor.

