Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Van havalimanı ne zaman açılacak? Tadilat çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

Van Ferit Melen Havalimanı tadilat çalışmaları nedeniyle 5 Eylül 2025 tarihinde tamamen kapatıldı. Vatandaşlar tarafından Van havalimanının ne zaman açılacağı merak ediliyor. Van Ferit Melen Havalimanı'nda tadilat çalışmalarının biteceği tarih duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van havalimanı ne zaman açılacak? Tadilat çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:46

Ferit Melen Havalimanı'nda, 1 Mayıs tarihinde tadilat çalışmaları başlamıştı. 5 Eylül tarihine kadar devam eden tadilat çalışmaları kapsamında saat 07.00 - 16.00 arasında azaltılmış tarife ile havalimanına iniş ve kalkışlar gerçekleştiriliyordu.

5 Eylül tarihinden itibaren ise Van Ferit Melen Havalimanı tamamen kapatıldı. Havalimanının kapatılmasının ardından vatandaşlar ne zaman açılacağını ise araştırmaya başladı.

Van havalimanı ne zaman açılacak? Tadilat çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

VAN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen tadilat çalışmaları kapsamında kapatılan Van Ferit Melen Havalimanı açıklanan bilgilere göre 5 Aralık 2025 tarihinde açılacak.

5 Aralık tarihine kadar vatandaşlar genel olarak ve havalimanlarına yönlendiriliyor. Türk Hava Yolları tarafından vatandaşların mağdur olmaması için Muş ve Ağrı havalimanlarına ilave seferlerin planlandığı duyuruldu.

Van havalimanı ne zaman açılacak? Tadilat çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

VAN HAVALİMANI NEDEN KAPALI?

Van Ferit Melen Havalimanı tadilat çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrardan havalimanı vatandşaların hizmetine açılacak.

ETİKETLER
#muş
#Van
#Ağrı
#Van Ferit Melen Havalimanı
#Havalimanı Kapatma
#Tadilat Çalışması
#Hava Yolu Seyahati
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.