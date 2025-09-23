Van havalimanı ne zaman açılacak? Tadilat çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda, 1 Mayıs tarihinde tadilat çalışmaları başlamıştı. 5 Eylül tarihine kadar devam eden tadilat çalışmaları kapsamında saat 07.00 - 16.00 arasında azaltılmış tarife ile havalimanına iniş ve kalkışlar gerçekleştiriliyordu.

5 Eylül tarihinden itibaren ise Van Ferit Melen Havalimanı tamamen kapatıldı. Havalimanının kapatılmasının ardından vatandaşlar ne zaman açılacağını ise araştırmaya başladı.

VAN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yürütülen tadilat çalışmaları kapsamında kapatılan Van Ferit Melen Havalimanı açıklanan bilgilere göre 5 Aralık 2025 tarihinde açılacak.

5 Aralık tarihine kadar vatandaşlar genel olarak Muş ve Ağrı havalimanlarına yönlendiriliyor. Türk Hava Yolları tarafından vatandaşların mağdur olmaması için Muş ve Ağrı havalimanlarına ilave seferlerin planlandığı duyuruldu.

VAN HAVALİMANI NEDEN KAPALI?

Van Ferit Melen Havalimanı tadilat çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrardan havalimanı vatandşaların hizmetine açılacak.