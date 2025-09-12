Menü Kapat
25°
Van’da su kesintisi ne zaman bitecek? VASKİ tarafından açıklama geldi

Bugün Van'da meydana gelecek olan su kesintisinin Van'da etkilendiği bölgeler ve saatleri belli oldu. Vatandaşlar suların geleceği saati beklemeye başladı.

Van’da su kesintisi ne zaman bitecek? VASKİ tarafından açıklama geldi
12 Eylül Cuma günü 23.30'da başlayacak olan su kesintisinin biteceği saat duyuruldu. VASKİ son dakika duyurusu ile kesintinin etkileneceği yerleri belli oldu.

VAN'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 12 EYLÜL?

VASKİ tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"48 kilometre uzunluğundaki hattın arızalarının ve idari su kayıplarının giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında; 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.30’dan, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.30’a kadar , ve ilçelerinde uygulanacak." Buna göre 'da bugün 23.30'da başlayacak olan kesinti pazar günü 23.30'a kadar devam edecek.

Van’da su kesintisi ne zaman bitecek? VASKİ tarafından açıklama geldi

VASKİ SU KESİNTİSİ 12 EYLÜL

VASKİ internet sitesinden yapılan duyuruya göre uzun süreli su kesintisi yaşanacak. Açıklama şöyle oldu:

"Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehre gelen 2000’lik içme suyu isale hattında Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini açıkladı.

Van’da su kesintisi ne zaman bitecek? VASKİ tarafından açıklama geldi

48 kilometre uzunluğundaki hattın arızalarının ve idari su kayıplarının giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında; 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.30’dan, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 23.30’a kadar Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

VASKİ yetkilileri, DSİ ile birlikte yürütülecek çalışmaların hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için tüm tedbirlerin alındığını, arızaların giderilmesiyle birlikte suların yeniden verileceğini bildirdi.

Kesinti süresince 185 Çağrı Merkezi 24 saat hizmet verecek ve talep edilen bölgelere, depolara tankerlerle su takviyesi yapılacak.

Vatandaşların yaşanacak kesintiye karşı tedbirli olmaları gerekliliği, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

