Xiaomi 17 pro max Türkiye’ye ne zaman gelecek, çıkacak? Teknik özellikleri

Heyecanla beklenen Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max için bekleyiş devam ediyor. Tüketiciler teknik özelliklerinin yanında Türkiye'de ne zaman çıkacağını araştırıyor.
Xiaomi 17 serisinin tanıtılmasının ardından kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çin'de satışa sunulmasının ardından 5 dakika içerisinde satış rekorları kırarken yüksek talep nedeniyle stokların tükendiği belirtildi. Yeni modelin Türkiye'de 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık aylarında) satışa sunulması öngörülüyor.
Özellik
Değer
Ekran
~6,9 inç, OLED, LTPO, 1-120 Hz adaptif tazeleme
Ekran Koruması / Cam
Dragon Crystal Glass 3
Çözünürlük
1200 × 2608 piksel formatı bildiriliyor
İşlemci (SoC)
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM
12 GB ve 16 GB seçenekleri
Depolama
512 GB ve 1 TB seçenekler
Arka Kamera
Üçlü kamera sistemi:
• 50 MP ana lens (f/1.7)
• 50 MP telefoto (optik zoom, f/2.6)
• 50 MP ultra geniş açı (f/2.4)
Ön Kamera
50 MP (f/2.2)
Batarya
7 500 mAh
Şarj
• Kablolu: 100 W
• Kablosuz: 50 W
Bağlantılar & Diğer Özellikler
WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2
Boyut & Ağırlık
162,9 × 77,6 × 8 mm ; ~219 g
Öne Çıkan Tasarım Özelliği
Arka (ikinci) ekran — kamera modülünü de kapsayan dinamik arka ekran