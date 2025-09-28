Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Xiaomi 17 pro max Türkiye’ye ne zaman gelecek, çıkacak? Teknik özellikleri

Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'in tanıtılmasının ardından gözler Türkiye'ye ne zaman geleceğine çevrildi. Arka ekranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni modelin teknik özellikleri de merak edildi.

Xiaomi 17 pro max Türkiye’ye ne zaman gelecek, çıkacak? Teknik özellikleri
Heyecanla beklenen Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max için bekleyiş devam ediyor. Tüketiciler teknik özelliklerinin yanında Türkiye'de ne zaman çıkacağını araştırıyor.

XİAOMİ 17 PRO MAX TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi 17 serisinin tanıtılmasının ardından kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çin'de satışa sunulmasının ardından 5 dakika içerisinde satış rekorları kırarken yüksek talep nedeniyle stokların tükendiği belirtildi. Yeni modelin Türkiye'de 2025 yılının son çeyreğinde (Ekim, Kasım, Aralık aylarında) satışa sunulması öngörülüyor.

Xiaomi 17 pro max Türkiye’ye ne zaman gelecek, çıkacak? Teknik özellikleri

XİAOMİ 17 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik

Değer

Ekran

~6,9 inç, OLED, LTPO, 1-120 Hz adaptif tazeleme

Ekran Koruması / Cam

Dragon Crystal Glass 3

Çözünürlük

1200 × 2608 piksel formatı bildiriliyor

İşlemci (SoC)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17 pro max Türkiye’ye ne zaman gelecek, çıkacak? Teknik özellikleri

RAM

12 GB ve 16 GB seçenekleri

Depolama

512 GB ve 1 TB seçenekler

Arka Kamera

Üçlü kamera sistemi:
• 50 MP ana lens (f/1.7)
• 50 MP telefoto (optik zoom, f/2.6)
• 50 MP ultra geniş açı (f/2.4)

Ön Kamera

50 MP (f/2.2)

Batarya

7 500 mAh

Şarj

• Kablolu: 100 W
• Kablosuz: 50 W

Xiaomi 17 pro max Türkiye’ye ne zaman gelecek, çıkacak? Teknik özellikleri

Bağlantılar & Diğer Özellikler

WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

Boyut & Ağırlık

162,9 × 77,6 × 8 mm ; ~219 g

Öne Çıkan Tasarım Özelliği

Arka (ikinci) ekran — kamera modülünü de kapsayan dinamik arka ekran

Xiaomi 15T ve 15T Pro Türkiye fiyatı belli oldu! İşte özellikleri ve fiyat listesi
