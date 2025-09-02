Yarın kandil mi 3 Eylül 2025 Çarşamba? 2025 dini günler takvimi

Mevlid Kandili, Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi özel günler müslüman aleminin en önemli günleri olan kandil günleri için heyecanla bekleyiş devam ediyor.

YARIN KANDİL Mİ 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA?

2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili yarın olacak. 3 Eylül Çarşamba günü Mevlid Kandili olurken dualar edilecek, ibadetler edilecek. Müslüman aleminin en mühim gününde büyüklerimiz aranır, dualar edilir.

2025 dini günler takvimi şöyle:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

"Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. (Mevâhib-i ledünniyye)

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)"