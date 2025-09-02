Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
31°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Yarın kandil mi 3 Eylül 2025 Çarşamba? 2025 dini günler takvimi

2025 dini günler takvimine göre kandil günlerinin tarihleri belli oldu. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi güne denk geldiği belli oldu. Milyonlarca kişinin ibadet edeceği mübarek gün için bekleyiş başladı.

Yarın kandil mi 3 Eylül 2025 Çarşamba? 2025 dini günler takvimi
, Kadir Gecesi, Berat Gecesi gibi özel günler müslüman aleminin en önemli günleri olan günleri için heyecanla bekleyiş devam ediyor.

YARIN KANDİL Mİ 3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA?

2025 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili yarın olacak. 3 Eylül Çarşamba günü Mevlid Kandili olurken dualar edilecek, ibadetler edilecek. Müslüman aleminin en mühim gününde büyüklerimiz aranır, dualar edilir.

Yarın kandil mi 3 Eylül 2025 Çarşamba? 2025 dini günler takvimi

2025 dini günler takvimi şöyle:

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025, Perşembe

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025, Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025, Perşembe

Yarın kandil mi 3 Eylül 2025 Çarşamba? 2025 dini günler takvimi

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

"Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. (Mevâhib-i ledünniyye)

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)"

