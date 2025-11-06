Yarın okullar tatil mi? 7 Kasım Cuma okul var mı?

MEB, sene başında ara tatil tarihlerini ve okulların kapanacağı zamanı duyurmuştu. Milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde ise 7 Kasım Cuma okullar tatil mi sorusu yer aldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 KASIM?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2025 - 2026 yılında okullarda ara tatil 10 Kasım itibarıyla başlıyor. 7 Kasım Cuma gününden sonra hafta sonunun araya girmesinden dolayı öğrenciler tatile yarın son ders zili itibarıyla başlayacak. Buna göre yarın okullarda eğitime devam edilirken, son ders zilinin ardından tatil başlayacak.

Milyonlarca öğrencinin gündeminde yarın okulların tatil durumu yer alırken MEB, eğitim ve öğretim yılı takvimini paylaştı. Takvime göre ara tatil 10 Kasım'da başlarken, 14 Kasım'a kadar devam edecek. Araya hafta sonunun girmesinden dolayı öğrenciler yarın son ders zilinden sonra tatile başlayacak. 14 Kasım'ın cuma gününe denk gelmesinden dolayı da öğrenciler fazladan tatil yapmış olacak. 7 Kasım Cuma günü okullarda eğitime devam edilecek, son ders zilinin ardından ara tatil başlayacak.

MEB TAKVİMİ 2025-26

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul öncesi ve 1. sınıf uyum haftası: 1 – 5 Eylül 2025

Okulların açılış tarihi (1. dönem başlangıcı): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

1. dönem bitiş tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl tatili: 19 – 30 Ocak 2026

2. dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 16 – 20 Mart 2026

Okulların kapanış tarihi (2025-2026 eğitim yılı bitişi): 26 Haziran 2026 Cuma

Ortaokul 5. sınıf, hazırlık ve 9. sınıflar için rehberlik çalışmaları: Uyum haftasında (1 – 5 Eylül 2025)