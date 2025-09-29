Zeynep Sönmez maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Çin Açık’ta üçüncü tur heyecanı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 China Open 2. turunda rakibini mağlup ederek adından söz ettirmeyi başardı. Gösterdiği performansı ile gururlandıran Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in maçının yayınlandığı kanal netleşti.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

WTA 1000 China Open 2. turunda dünya 12 numarası Clara Tauson’ı mağlup etmesinin ardından dikkatleri üzerine çeken Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk kez ilk 20'de bulunan bir rakibini yendi. Başarısı kısa sürede tüm dünyaya yayılırken molalarında kitap okuması da dikkat çekti.

WTA 1000 Çin Açık ikinci turunda dünya 12'ncisi Clara Tauson'u 6-4, 2-6, 6-3'lük setlerle mağlup eden Sönmez, Çin Açık’ta 3. tura yükselme şansını elde etti. Sijia Wei'yi 6-2, 6-0 ile geçen isim, ikinci turda rakibini yenerek kariyerinde ilk kez ilk 20 oyuncularına karşı galibiyet almış oldu. Sönmez bugün oynayacağı maçı kazanıp, rakibini elemesi durumunda Çin Açık'ta son 16 turuna yükselecek. Sönmez'in bugün Potapova ile oynayacağı nefes kesen müsabaka, Bein Sports beIN Connect ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ POTAPOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bugün oynanacak olan Sönmez - Potapova maçı için heyecan devam ederken Milli tenisçimiz Danimarkalı Clara Tauson'ı 2-1 yenerek 3. tura yükselmeyi başardı. 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup isim bugün 10.30'da rus rakibi ile karşı karşıya gelecek. Yenmesi durumunda ise Çin Açık'ta son 16 turuna yükselecek.

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

30 Nisan 2002 doğumlu olan Sönmez, Çin Açık mücadelelerine devam ederken rakibini yenerse son 16 turuna yükselme şansını elde edecek. Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 14 Temmuz 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 74.'lükle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişti. Bugün 10.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports beIN Connect ekranlarında yayınlanacak.