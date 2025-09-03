Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

Türkiye Kupası turnuvasının 64. organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ederken 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanıyor. ZTK 2. eleme turu maçlarının ne zaman oynanacağı netleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası'nda takımların kupa heyecanı devam ederken 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. ZTK'da 11 maç haftası olurken eleme, grup ve final aşamalarından oluşuyor. 2. eleme turu maçları 16-17-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanırken 3. eleme turu müsabakaları 28-30 Ekim 2025 aralığında oynanacak.

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

2. eleme turunda ilk turu kazanan 45 takım ve bu statüde belirtilen 33 takım olmak üzere toplamda 78 takım arasında tek maç eleme usulüne göre ve seri başı sistemine göre oynanır. 39 takım seri başı olur ve diğer 39 takım ile eşleşir. Kura çekimi ile belirlenen eşleşmeler sonrasında küçük numarayı çeken sahasında maçlar oynanır. Karşılaşmalarda kazanan 39 takım tur atlar.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, "TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak." açıklaması ile detayları paylaştı.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ELEME MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada eleme ve grup maçlarının oynanacağı tarihler şöyle:

1. Eleme Turu

Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025

Maç Tarihleri: 2-3-4 Eylül 2025

2. Eleme Turu

Kura Çekimi: 8 Eylül 2025

Maç Tarihleri: 16-17-18 Eylül 2025

3. Eleme Turu

Maç Tarihleri: 28-29-30 Ekim 2025

4. Eleme Turu

Maç Tarihleri: 2-3-4 Aralık 2025

1. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 23-24-25 Aralık 2025

2. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 13-14-15 Ocak 2026

3. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2026

4. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 3-4-5 Mart 2026