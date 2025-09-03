Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-4 Eylül tarihlerinde birinci eleme turu maçları oynanırken taraftarların gözü 2. eleme turu maçlarının oynanacağı tarihe çevrildi. Binlerce kişinin heyecanla takip ettiği ZTK'da 2. tur eleme maç tarihi ve kura çekimi günü duyuruld

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 13:38

Türkiye Kupası turnuvasının 64. organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ederken 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanıyor. 2. maçlarının ne zaman oynanacağı netleşti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

'nda takımların kupa heyecanı devam ederken 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. ZTK'da 11 maç haftası olurken eleme, grup ve final aşamalarından oluşuyor. 2. eleme turu maçları 16-17-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanırken 3. eleme turu müsabakaları 28-30 Ekim 2025 aralığında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

2. eleme turunda ilk turu kazanan 45 takım ve bu statüde belirtilen 33 takım olmak üzere toplamda 78 takım arasında tek maç eleme usulüne göre ve seri başı sistemine göre oynanır. 39 takım seri başı olur ve diğer 39 takım ile eşleşir. ile belirlenen eşleşmeler sonrasında küçük numarayı çeken sahasında maçlar oynanır. Karşılaşmalarda kazanan 39 takım tur atlar.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre 2. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak. Türkiye Federasyonu, "TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak." açıklaması ile detayları paylaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ELEME MAÇ TAKVİMİ 2025

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada eleme ve grup maçlarının oynanacağı tarihler şöyle:

1. Eleme Turu

Kura Çekimi: 21 Ağustos 2025

Maç Tarihleri: 2-3-4 Eylül 2025

2. Eleme Turu

Kura Çekimi: 8 Eylül 2025

Maç Tarihleri: 16-17-18 Eylül 2025

3. Eleme Turu

Maç Tarihleri: 28-29-30 Ekim 2025

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme maçları ne zaman oynanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu

4. Eleme Turu

Maç Tarihleri: 2-3-4 Aralık 2025

1. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 23-24-25 Aralık 2025

2. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 13-14-15 Ocak 2026

3. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2026

4. Grup Maçları

Maç Tarihleri: 3-4-5 Mart 2026

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ZTK maçları hangi kanalda yayınlanıyor? 1. eleme turu karşılaşmaları başlıyor
ETİKETLER
#Futbol
#kura çekimi
#türkiye kupası
#eleme turu
#ziraat türkiye kupası
#ztk
#2. Eleme Turu
#Eleme Maçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.