Brezilya'yı sel vurdu! Tünelde 26 araç, 2 otobüs birbirine girdi

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Şehir merkezindeki Anhangabau tünelini su bastı. Tünelde mahsur kalan 26 araba ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiyeciler, tünelde kalan 4 kişiye ulaşmak için kurtarma botları kullandı. Şehrin kuzeyindeki Vila Brasilandia'da bir evin toprak altında kalması sonucu ise 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.