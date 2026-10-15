Brezilya'yı sel vurdu! Tünelde 26 araç, 2 otobüs birbirine girdi

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İstanbul
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde şiddetli fırtına, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Şehir merkezindeki Anhangabau tünelini su bastı. Tünelde mahsur kalan 26 araba ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiyeciler, tünelde kalan 4 kişiye ulaşmak için kurtarma botları kullandı. Şehrin kuzeyindeki Vila Brasilandia'da bir evin toprak altında kalması sonucu ise 1 kadının hayatını kaybettiği açıklandı.