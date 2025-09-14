ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'de! Masada ilhak ve Doha saldırısı var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret için İsrail’e geldi. Rubio’nun uçağı Tel Aviv’de yer alan Ben Gurion Havalimanı’na inerken, kendisini ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve diğer yetkililer karşıladı.

MASADA İŞGAL PLANI VE DOHA SALDIRISI VAR

Rubio'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İsrail'in 9 Eylül tarihinde Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırının ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal planlarının ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu ziyaretin, Rubio'nun göreve geldiği Ocak ayından bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olduğu biliniyor.