ABD Hava Kuvvetleri’nden Trump’ı kızdıracak Tesla kararı

ABD Hava Kuvvetleri, Tesla’nın elektrikli pikap modeli Cybertruck’ı “gerçek füze atış testlerinde” hedef olarak kullanmak için harekete geçti. Savunma sanayi haber sitesi The War Zone’un aktardığına göre, testler New Mexico’daki White Sands Füze Test Sahası’nda yapılacak.

Ordunun genellikle hedef araçlarda marka gözetmediği biliniyor. Ancak Hava Kuvvetleri’nin hazırladığı belgede, olası düşmanların gelecekte Cybertruck kullanabileceği ve bu araçların ağır hasarlara karşı beklenenden daha dayanıklı olduğunun tespit edilmesi, tercihin bu yönde yapılmasında etkili oldu. Belgede, “Testlerin, gerçek dünyadaki koşullara en yakın şekilde yapılması gerekiyor” denildi.

ÇALIŞMASI ŞART DEĞİL, GÖVDE SAĞLAM OLMALI

Satın alınacak Cybertruck’ların çalışır durumda olması gerekmiyor. Ancak gövde, cam ve aynalarının sağlam olması isteniyor. Araçların doğrudan Tesla’dan alınması beklenmiyor.

Tesla, bu yılın ikinci çeyreğinde yalnızca 4.300 Cybertruck satabildi. Bu rakam, önceki döneme göre yüzde 51 düşüş anlamına geliyor. Geçen yıl toplam satış 39 bin adette kalmıştı ve şirketin bu yılı aynı seviyede kapatması zor görünüyor.

Cybertruck’ların yanı sıra Hava Kuvvetleri, sedan, bongo kamyon, pikap ve SUV gibi toplam 31 farklı araç daha satın almayı planlıyor. Tüm araçlar füze testlerinde imha edilecek.

TRUMP-MUSK GERİLİMİ YENİDEN ALEVLENEBİLİR

Karar, ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla CEO’su Elon Musk arasında geçmişte yaşanan gerginlikleri akla getirdi. İki isim, elektrikli araç teşvikleri, otomotiv regülasyonları ve Musk’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle sık sık karşı karşıya gelmişti.