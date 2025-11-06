ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları

ABD, Suriye ve İsrail arasında Washington’un arabuluculuğunu yaptığı güvenlik paktını desteklemek amacıyla Şam’daki bir hava üssünde askeri varlık oluşturmayı planlıyor. Reuters’a konuşan konuya yakın altı kaynak, planın daha önce kamuoyuna yansımadığını belirtti. Şam’da kurulacak Üs planı, Esad sonrası Şam-Washington hattındaki bir yakınlaşma olarak görülüyor.

Öte yandan söz konusu üssün İsrail ile Suriye arasında oluşturulması öngörülen askeri olmayan bölgeye yakın olması bekleniyor. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından aracılık edilen bir saldırmazlık paktı kapsamında da planlanıyor.

TARİHTE BİR İLK!

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşecek. Bu, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret olacak. Görüşmede üs ile ilgili detayların ele alınacağı belirtiliyor. Reuters'a konuşan kaynaklar arasında iki Batılı yetkili ve bir Suriye savunma yetkilisi yer aldı. Bu kaynaklar, ABD’nin üssü potansiyel bir Suriye-İsrail anlaşmasını izlemek için kullanmayı planladığını doğruladı.

ABD yönetiminden bir yetkili, ülkesinin 'Suriye’deki pozisyonlarını sürekli olarak değerlendirdiğini ve DEAŞ ile etkin mücadele için güçler konuşlandırılacağını' ifade etti.Yetkili ayrıca güvenlik nedeniyle üssün isim ve konumlarının paylaşılmamasını yönünde talepte bulundu.

UÇAKLAR TEST İÇİN İNMEYE BAŞLADI!

İki Suriyeli askeri kaynak, ABD ile yapılan teknik görüşmelerin üssün lojistik, gözetleme, yakıt ikmali ve insani operasyonlar için kullanımına odaklandığını, ancak Suriye hükümetinin tesis üzerindeki tam egemenliğini koruyacağını belirtti. Dahası bir başka Suriyeli yetkili, ABD’nin C-130 askeri nakliye uçaklarıyla üste pistin kullanılabilirliğini test ettiğini aktardı. Üssün girişlerinden birindeki güvenlik görevlisi, Amerikan uçaklarının “test” amacıyla iniş yaptığını söyledi. ABD askerlerinin üsse ne zaman konuşlandırılacağı ise henüz netlik kazanmadı.