TGRT Haber
Dünya
 Emir Yücel

ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları

ABD, Suriye’nin başkenti Şam’da lojistik, gözetleme, yakıt ikmali ve insani operasyonlar için kullanılacak bir hava üssü kurmayı planlıyor. Reuters’a konuşan altı kaynağa göre, üssün konumu ve ismi güvenlik gerekçesiyle gizli tutulurken, tesis Suriye’nin tam egemenliği altında faaliyet gösterecek. Öte yandan Ahmed Şara ve Donald Trump pazartesi günü Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları
06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 16:44

ABD, Suriye ve arasında Washington’un arabuluculuğunu yaptığı güvenlik paktını desteklemek amacıyla Şam’daki bir hava üssünde askeri varlık oluşturmayı planlıyor. Reuters’a konuşan konuya yakın altı kaynak, planın daha önce kamuoyuna yansımadığını belirtti. Şam’da kurulacak Üs planı, Esad sonrası Şam-Washington hattındaki bir yakınlaşma olarak görülüyor.

ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları

Öte yandan söz konusu üssün İsrail ile arasında oluşturulması öngörülen askeri olmayan bölgeye yakın olması bekleniyor. Anlaşma, Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından aracılık edilen bir saldırmazlık paktı kapsamında da planlanıyor.

ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları

TARİHTE BİR İLK!

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüşecek. Bu, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret olacak. Görüşmede üs ile ilgili detayların ele alınacağı belirtiliyor. Reuters'a konuşan kaynaklar arasında iki Batılı yetkili ve bir Suriye savunma yetkilisi yer aldı. Bu kaynaklar, ABD’nin üssü potansiyel bir Suriye-İsrail anlaşmasını izlemek için kullanmayı planladığını doğruladı.

ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları

ABD yönetiminden bir yetkili, ülkesinin 'Suriye’deki pozisyonlarını sürekli olarak değerlendirdiğini ve ile etkin mücadele için güçler konuşlandırılacağını' ifade etti.Yetkili ayrıca güvenlik nedeniyle üssün isim ve konumlarının paylaşılmamasını yönünde talepte bulundu.

ABD, Şam'da üs kuruyor! İşte çok gizli askeri operasyonun detayları

UÇAKLAR TEST İÇİN İNMEYE BAŞLADI!

İki Suriyeli askeri kaynak, ABD ile yapılan teknik görüşmelerin üssün lojistik, gözetleme, yakıt ikmali ve insani operasyonlar için kullanımına odaklandığını, ancak Suriye hükümetinin tesis üzerindeki tam egemenliğini koruyacağını belirtti. Dahası bir başka Suriyeli yetkili, ABD’nin C-130 askeri nakliye uçaklarıyla üste pistin kullanılabilirliğini test ettiğini aktardı. Üssün girişlerinden birindeki güvenlik görevlisi, Amerikan uçaklarının “test” amacıyla iniş yaptığını söyledi. ABD askerlerinin üsse ne zaman konuşlandırılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

#deaş
#abd
#İsrail
#suriye
#Askeri Üss
#Güvenlik Paktı
#Askeri İşbirliği
#Dünya
