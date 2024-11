ABD seçim sonucunu The Simpsons bildi! İşte 24 yıl sonraki tahmin edilen seçimin haritası

06 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:01

Tahminleriyle ünlü ABD animasyon dizisi The Simpsons'ın bir tahmini daha gerçek oldu. 2000 yılında yayımlanan Bart to the Future adlı bir bölümde gösterilen seçim haritasının 2024 yılının seçim haritasına olan benzerliği dikkat çekti.

ABD yapımı animasyon dizisi The Simpsons uzun zamandır isabetli tahminlerde bulunma konusundaki tuhaf yeteneğiyle ön plana çıkan bir yapım olarak biliniyordu. Hayranlar The Simpsons'ın ABD 2024 başkanlık seçimi haritasını mükemmel bir şekilde tahmin ettiğini dile getirdi. Bart to the Future adlı 2000 yılına ait bir bölümde Lisa, Donald Trump'ın 2016 yılında Beyaz Saray'a ilk adımını atmasından 16 yıl önce onun yerine göreve gelirken gösteriliyor. Bir sahnede Lisa'nın personeline, "Başkan Trump'tan büyük bir bütçe sıkıntısı devraldık" dediği duyuluyor. Trumptastic Voyage adlı 2015 tarihli mini bölümden bir başka ünlü sahnede ise Trump yürüyen merdivende, üzerinde Trump 2012, Trump 2016, ardından Trump 2020 ve son olarak da Trump 2024 yazan bir tabelanın yanından geçerken görülüyor. Kamala Harris'in ilk kadın ABD Başkan Yardımcısı olarak göreve başlama törenine Lisa'nın Oval Ofis'te giydiği kıyafetin neredeyse aynısı olan mor bir takım elbise, inci kolye ve küpelerle katılması, dizi ile gerçek hayat arasındaki bir başka esrarengiz benzerlik olarak hayranların diline dolandı. HARİTA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ The Simpsons, Lisa'nın ilk kadın başkan olacağı tahmini Kamala Harris'i başka bir tesadüf için umutlandırırken, bölümün başka bir tahminde bulunduğu ortaya çıktı, ancak Demokratların umduğu gibi değil. Aynı bölümden bir sahnede Lisa'nın hangi eyaletleri kazandığını ve hangilerini rakibinin kazandığını gösteren bir seçim haritası gösteriliyor. Hayranlar, haritadaki kırmızı ve mavi eyaletlerin düzeninin 2024 seçim haritasıyla esrarengiz bir benzerlik taşıdığını gözlemledi. Bir sosyal medya platformu X kullanıcı konuya değinerek paylaştığı gönderide, "The Simpsons gelecekten geliyor! Bu seçimin haritasının tahmin etmişler" açıklamasında bulundu. Başka bir X kullanıcısı ise yaptığı paylaşımda, "The Simpsons az önce seçim haritasını tesadüfen tahmin etti" ifadelerini kullandı.