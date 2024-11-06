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Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:45
Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi

ABD'nin 2024 başkanlık seçimleri, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e karşı yarışan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın zaferini ilan etmesiyle sonuçlandı. Kamuoyunun merakla ve heyecanla takip ettiği seçimleri, Türkiye de mercek altına aldı. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da boş durmadı. Trump'ın zaferinin ardından sosyal medyada çeşitli espriler yapılmaya başlandı. Mizahi paylaşımlar çok sayıda beğeni aldı. İşte o paylaşımlar...

ABD seçimleri 2024 tüm dünyanın gündeminde. Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 81 milyondan fazla Amerikalı oy kullandı. Donald Trump ve Kamala Harris arasında kıyasıya bir yarış oldu.

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 1. Resim

Seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, zaferini ilan etti.

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 2. Resim

SEÇİM ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Trump, seçim zaferini ilan ederek, “Açıkça görülüyor ki, bu büyük siyasi bir zafer. 47. başkanınız ve 45. başkanınız olarak seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu, Amerikan halkı için yeniden büyük Amerika'yı kurmamızı sağlayacak muhteşem bir zaferdir” dedi.

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 3. Resim

Trump'ın da kendisini ABD'nin 47. Başkanı olarak ilan etmesiyle dünyanın dört bir yanından çeşitli espriler yapılmaya başlandı.

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 4. Resim

SEÇİM ESPRİLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Bir paylaşımda Trump'ın, merhum sanatçı Zeki Müren'e benzetildiği görüldü.

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 5. Resim

Yine bir başka görselde Trump'ın elinde tuttuğu çöp poşetlerine Biden ve Harris'in yüzleri eklendi.

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 6. Resim

Diğer bir görselde ise Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ın elinde lavaboyu tutarken Beyaz Saray görseline shoplandığı görüldü.

İşte gülmekten kırıp geçiren o paylaşımlardan bazıları:

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 7. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 8. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 9. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 10. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 11. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 12. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 13. Resim

Donald Trump kazandı, sosyal medya yıkıldı! Paylaşımlar gülmekten kırdı geçirdi - 14. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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