ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı! Kaos kapıda

ABD'de hükümet 35 gündür kapalı. Ülke tarihinde ilk kez ABD hükümeti bu kadar uzun süre kapalı kaldı. Trump yönetimi, bu şekilde devam etmesi durumunda, havalimanlarında kaos yaşanabileceğini ve sosyal yardımların aksayacağını belirtti. Federal kurumlar ise kademeli olarak durma noktasına geldi.

MAAŞ YOK, YARDIM YOK, BÜTÇE YOK!

Milyonlarca Amerikalı gıda yardımı alamamaya başladı. Ayrıca 1 milyon 400 bin kamu çalışanı ya ücretsiz izinli ya da maaş almadan çalışıyor. Hava trafiğinde ise yakın zamanda bir kaos meydana gelebilir. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Philadelphia’daki basın toplantısında, “Bir hafta sonra kitlesel uçuş iptalleri, büyük gecikmeler ve bazı hava sahalarının kapanmasıyla karşılaşabilirsiniz.” dedi.

Demokratlar, milyonlarca kişinin sağlık sigortasını karşılanabilir kılan yardımlar uzatılmadan bütçeye onay vermeyeceklerini belirtti. AFP'nin haberine göre, Cumhuriyetçiler ise bu konunun hükümet yeniden açıldıktan sonra ele alınması gerektiğini savunuyor.

Her iki tarafın liderleri uzlaşmaya yanaşmazken, bazı ılımlı milletvekilleri çıkış yolu arıyor. Dört üyeli iki partili bir grup, pazartesi günü sigorta primlerini düşürmeye yönelik bir taslak öneri sundu.

TRUMP MÜZAKEREYE YANAŞMIYOR

Trump, CBS News’e verdiği röportajda “Benden haraç alınmasına izin vermem.” diyerek müzakereleri reddetti. Başkan, Demokratlara baskı yapmak amacıyla federal çalışanların işten çıkarılabileceği ve sosyal yardım programlarının kesilebileceği tehdidinde bulundu.

Salı günü yaptığı açıklamada Trump, 42 milyon kişinin gıda yardımı aldığı SNAP programının fonlarını kesmekle tehdit etti. Ancak Beyaz Saray daha sonra, mahkeme kararlarına uyduklarını ve ödemelerin “olabildiğince hızlı şekilde” yapılacağını bildirdi.