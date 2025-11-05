Menü Kapat
ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı! Kaos kapıda

ABD'de hükümet ilk kez bu kadar kapalı kaldı. Hükümetin 35 gündür kapalı olması nedeniyle 1 milyon 400 bin kamu çalışanı maaş alamadı. Sosyal yardımlar ve hava trafiği çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.

ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı! Kaos kapıda
05.11.2025
05.11.2025
ABD'de hükümet 35 gündür kapalı. Ülke tarihinde ilk kez ABD hükümeti bu kadar uzun süre kapalı kaldı. yönetimi, bu şekilde devam etmesi durumunda, havalimanlarında kaos yaşanabileceğini ve sosyal yardımların aksayacağını belirtti. Federal kurumlar ise kademeli olarak durma noktasına geldi.

ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı! Kaos kapıda

MAAŞ YOK, YARDIM YOK, BÜTÇE YOK!

Milyonlarca Amerikalı alamamaya başladı. Ayrıca 1 milyon 400 bin kamu çalışanı ya ücretsiz izinli ya da maaş almadan çalışıyor. Hava trafiğinde ise yakın zamanda bir kaos meydana gelebilir. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Philadelphia’daki basın toplantısında, “Bir hafta sonra kitlesel uçuş iptalleri, büyük gecikmeler ve bazı hava sahalarının kapanmasıyla karşılaşabilirsiniz.” dedi.

Demokratlar, milyonlarca kişinin sağlık sigortasını karşılanabilir kılan yardımlar uzatılmadan bütçeye onay vermeyeceklerini belirtti. AFP'nin haberine göre, Cumhuriyetçiler ise bu konunun hükümet yeniden açıldıktan sonra ele alınması gerektiğini savunuyor.

Her iki tarafın liderleri uzlaşmaya yanaşmazken, bazı ılımlı milletvekilleri çıkış yolu arıyor. Dört üyeli iki partili bir grup, pazartesi günü sigorta primlerini düşürmeye yönelik bir taslak öneri sundu.

ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı! Kaos kapıda

TRUMP MÜZAKEREYE YANAŞMIYOR

Trump, CBS News’e verdiği röportajda “Benden haraç alınmasına izin vermem.” diyerek müzakereleri reddetti. Başkan, Demokratlara baskı yapmak amacıyla federal çalışanların işten çıkarılabileceği ve programlarının kesilebileceği tehdidinde bulundu.

ABD tarihinde ilk kez hükümet bu kadar uzun süre kapalı kaldı! Kaos kapıda

Salı günü yaptığı açıklamada Trump, 42 milyon kişinin gıda yardımı aldığı SNAP programının fonlarını kesmekle tehdit etti. Ancak Beyaz Saray daha sonra, mahkeme kararlarına uyduklarını ve ödemelerin “olabildiğince hızlı şekilde” yapılacağını bildirdi.

ABD, Venezuela'ya saldırı için seçenekleri ve riskleri değerlendiriyor!
ABD'li Bakan Hegseth Güney Kore'deyken topçu atışları yapan Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar
ETİKETLER
#sosyal yardım
#trump
#gıda yardımı
#Abd Hükümet Darbesi
#Hükümet Kapanışı
#Federal Çalışanlar
#Snap Programı
#Dünya
