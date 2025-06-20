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 | Yusuf Özgür Bülbül

ABD’den İran’a yeni yaptırım: Çok sayıda kuruluş listede!

ABD’den İran’la bağlantılı 8 kuruluş ile 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım kararı geldi. Yemen’deki Husilerle bağlantılı 4 kişi, 12 kuruluş ile 2 gemi listede yer alıyor. Yaptırım uygulanan kuruluşlardan 2’sinin Hong Kong merkezli olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 20:58

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedarikinde rol oynadığı gerekçesiyle 8 kuruluşa, 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi. Bakanlık ayrıca, Yemen’deki Husilere destek sağlayan yasadışı petrol sevkiyatlarına ilişkin 12 kuruluş ve 2 gemiye de yaptırım uyguladı.
ABD’den nükleer programı nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran’a yönelik yeni yaptırım kararı geldi. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın savunma sanayisine yönelik hassas makinelerin tedarikinde rol oynadığı gerekçesiyle 8 kuruluşa, 1 kişi ve 1 gemiye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

2’Sİ İKİ HONG KONG MERKEZLİ

Hazine Bakanlığı, yaptırım uygulanan 8 kuruluştan ikisinin Hong Kong merkezli olduğunu ve Unico Shipping Co Ltd ile Athena Shipping Co Ltd isimli nakliye firmalarının hassas malzemelerin taşınmasında rol oynadığını bildirdi. Yaptırımlar kapsamında bu şirketlerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarıyla iş yapmalarının yasaklandığı açıklandı.

ABD’den İran’a yeni yaptırım: Çok sayıda kuruluş listede!


ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran rejiminin balistik füze, insansız hava aracı (İHA) ve asimetrik silah programlarını destekleyen çift kullanımlı teknoloji ve bileşenlerin tedarik edilmesini engellemeye kararlıyız" dedi.

PETROL AĞI DA HEDEFTE

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ayrıca, Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik destek kapsamında yürütülen "yasadışı petrol ticareti" nedeniyle 4 kişi, 12 kuruluş ve 2 gemi, terörle mücadele yetkisi çerçevesinde yaptırım listesine alındı. Yaptırımların, Husilere gelir sağlayan petrol ticareti ve diğer yasadışı malların taşınmasına yönelik faaliyetleri hedef aldığı belirtildi.

ABD’den İran’a yeni yaptırım: Çok sayıda kuruluş listede!


ABD Hazine Bakanı Bessent açıklamasında, "ABD, rejimin balistik füze, İHA ve asimetrik silah programlarının temelini oluşturan hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşenler ve makineleri tedarik etme çabalarını durdurmaya devam edecektir. Bu yaptırımlar, sadece İran’ın ölümcül silah üretim kabiliyetini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden yasa dışı faaliyetlerini de hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

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