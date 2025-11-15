Adada koyun gizemi! Aniden iz bırakmadan ortadan kayboluyorlar

Norveç'in Florø kasabası açıklarındaki küçük Store-Batalden ve Vevlingen adalarında son 5 yılda 55 koyun kayboldu. Bu gizemli olayda hayvanlar bir anda ortadan kayboluyor, kullanılabilir bir ipucu veya öldüklerine dair herhangi bir iz bulunamıyordu.

Güvenlik güçleri ise yaşanan olay karşısında birçok soru işaretiyle karşılaştı ve bu sorulara verecek cevap bulamadı.

"NEREYE KAYBOLDUKLARINI BİLMİYORUZ"

Almanya merkezli Bild gazetesinin haberine göre, iki adada da koyunlar yüzyıllardır özgürce dolaşıyor, çevredeki bazı küçük adalarda ise sadece çiftçiler tarafından otlatılmak üzere getirilen koyunlar yaşıyor. Ancak koyunlar ansızın kayboluyor.

Store-Batalden adasında yaşayan çiftçi Linda Langø çaresiz durumda ve Norveç televizyon kanalı NRK'Ya şunları söyledi:

"Her yeri aradık, hatta çoban köpekleri ve deneyimli ada sakinleriyle bile. Hiçbir şey bulamadık, kemik parçaları veya yün bile."

Öte yandan Vevlingen adasında yaşayan yetiştirici Mette Johannessen, bir yıllık kuzu hasadını kaybetti. Johannessen, "Kuzularımızı kaybediyoruz ve nereye kaybolduklarını bilmiyoruz. Hİçbir leş de bulamıyoruz. Bu yıl zaten 23 kuzumuz vardı, onlar da yok oldu." ifadelerine yer verdi.

Son yıllarda diğer küçük adalarda da koyunlar kayboluyor. Bir çiftçinin hikayesi özellikle tuhaf. Yerliler, bu çiftçinin birkaç yıl önce bir cumartesi günü komşu küçük bir adada 23 koyunu olduğunu söylüyor. İki gün sonra kontrol ettiğinde, sadece 13 koyunu kaldığını fark ediyor.

POLİS SORUŞTURMAYA SON VERDİ

Çiftçiler, hırsızların teknelerle adaları kasten hedef aldıklarını ve ardından koyunları çaldıklarını düşünüyorlar. Ancak bu şüpheyi destekleyecek hiçbir kanıt yok. Polis ise tüm soruşturmaları kapattı.

Florø karakolundan baş soruşturmacı Elias Demac, NRK gazetesine yaptığı açıklamada, çiftçilerle temas halinde olduklarını ve durumu ciddiye aldıklarını söyledi.

Özellikle tüm çiftçileri benzer bir durumla karşılaştıklarında polise başvurmaya çağırdı.