Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bini aştı

Afganistan’ın Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yükseldi, yaralı sayısı ise 3 bin 640'a çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 17:24

’ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde artıyor. Enkaz altında kalanları arama çalışmalarının devam ettiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bini aştı

Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fitrat, son yıllarda en ölümcül olarak kayıtlara geçen depremden etkilenen bölgelerde, enkaz altında kalanları kurtarmak için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 205'e yaralı sayısı ise 3 bin 640'a yükseldi" dedi.

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bini aştı

Deprem nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler için farklı noktalarda çadırların kurulduğunu da sözlerine ekleyen Fitrat, yardımların sürdüğünü kaydetti.

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bini aştı

Kunar eyaletindeki dağlık arazi nedeniyle arama çalışmalarının zorlu şekilde yürütüldüğünü kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bini aştı
ETİKETLER
#deprem
#afganistan
#taliban
#can kaybı
#Kunar
#Dünya
