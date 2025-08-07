Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Akvaryum gezisi kabusa dönüştü! Dev ahtapot küçük çocuğun kolunu kaptı

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan San Antonio Akvaryumu’nda bir ahtapot 6 yaşındaki çocuğun kolunu kaptı. Olay, sağlık ekiplerine haber verilirken annesi o anları saniye saniye görüntüledi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki San Antonio Akvaryumu'na ziyarete giden 6 yaşındaki Leo Taryn ve annesi dehşeti yaşadı. Leo, akvaryumda dev bir ahtapotun saldırısına uğradı.

Cam fanus içindeki Pasifik ahtapotunu inceledikleri sırada hayvanın, Leo’nun koluna yapıştığı görüldü. Küçük panik içinde, ''Anne, beni bırakmıyor'' diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Akvaryum gezisi kabusa dönüştü! Dev ahtapot küçük çocuğun kolunu kaptı

BİLEĞİNDEN KOLTUK ALTINA KADAR VANTUZ İZİ OLDU

Çocuğun annesi Leo’nun, bileğinden koltuk altına kadar uzanan vantuz izlerini göstererek olay öncesi görevlilerin herhangi bir uyarıda bulunmadığını belirtti. Anne, akvaryum yönetiminden hayvanlarla temas sırasında alınması gereken önlemlerinin açıklanmasını talep etti.

ABC News'ta yer alan habere göre, Uzman Biyolog Meg Mindlin ahtapotların vantuzlarını çevrelerini keşfetmek ve tat almak için kullandığını belirterek bu tür temasların hayvanlar için doğal olduğunu söyledi.

Akvaryum gezisi kabusa dönüştü! Dev ahtapot küçük çocuğun kolunu kaptı
ETİKETLER
#çocuk
#saldırı
#güvenlik
#texas
#Ahtapot
#Akvaryum
#Dünya
