Trump'tan New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin başarısına yorum! ABD'lilere 2 seçenek sundu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelirken dün bazı eyaletlerde yapılan belediye ve valilik seçimlerini yorumladı.

Trump, Demokrat aday Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazandığı ve diğer Demokrat adayların da iyi sonuçlar aldığı seçim akşamının Cumhuriyetçileri memnun etmediğini söyledi.

"İLGİNÇ BİR AKŞAM GEÇİRDİK"

ABD Başkanı, "Dün gecenin (Cumhuriyetçiler için) bir zafer olması beklenmiyordu. Cumhuriyetçiler için (sonuçların) iyi olduğunu düşünmüyorum. Kimse için iyi olduğunu sanmıyorum ama ilginç bir akşam geçirdik ve çok şey öğrendik." değerlendirmesini yaptı.

"ABD'LİLER KOMÜNİZM VE SAĞDUYU ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"

Dün geceki seçim sonuçlarının ardından iki parti arasındaki farkın daha net olduğunu belirten Trump "Amerikalılar 'komünizm ve sağduyu' arasında seçim yapmak zorunda. Rakiplerimiz ekonomik bir kabus sunarken, biz ekonomik bir başarı sunuyoruz. Onlar Amerika'yı son sıraya koyarken, biz Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz" dedi.

Mamdani'nin "komünist" olduğunu öne süren Trump, "Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik" ifadelerini kullandı. Trump, Mamdani'nin zaferi nedeniyle New Yorkluların "komünizmden" kaçacaklarını belirterek, "Umarım New York için iyi sonuçlanır" dedi.

"KOMÜNİST OLDUĞUNU REDDEDİYOR"

Mamdani, "komünist" olduğunu reddediyor ve kendisini "demokratik sosyalizm" ile özdeşleştiriyor. Söz konusu ideolojinin net bir tanımı yok, ancak esasen şirketlere değil, işçilere ses vermek anlamına geliyor. Mamdani, genişletilmiş sosyal programların masraflarını karşılamak için milyonerlere vergi uygulayacağına söz vermişti.

HÜKÜMETİN KAPALI OLMASI CUMHURİYETÇİLER İÇİN OLUMSUZ FAKTÖR

Seçim sonuçlarının Cumhuriyetçi Parti için ne anlama geldiğini kapsamlı şekilde analiz edeceklerini ifade eden Trump, "Bu konuda ne yapmamız gerektiğini ve hükümetin kapanmasının dün geceyle nasıl bir ilgisi olduğunu tartışmak istiyorum. Anketlere göre, hükümetin kapanmasının Cumhuriyetçiler için büyük bir olumsuz faktör olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Trump, 36. gününe giren ve ABD tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci olarak kayıtlara geçen siyasi kriz konusunda bir kez daha Demokratları suçladı.

"Demokratların neden olduğu felaket bir hükümet kapanmasının ortasındayız ve bu Demokratların neden olduğu bir şey ama bence hak ettikleri kadar suçlanmıyorlar. Bu, artık resmi olarak Amerikan tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci oldu." diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin ilkeleri doğrultusunda gerekeni yapacağını belirtti.

SEÇİMLERE SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIMI

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.