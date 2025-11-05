Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Trump'tan New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin başarısına yorum! ABD'lilere 2 seçenek sundu

ABD Başkanı Trump, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Demokrat aday Zohran Mamdani'nin seçim başarısı için "Dün gecenin bir zafer olması beklenmiyordu." dedi. Trump ayrıca Mamdani'nin komünist olduğunu öne sürerek "Amerikalılar komünizm ve sağduyu arasında bir seçim yapmak zorunda." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin başarısına yorum! ABD'lilere 2 seçenek sundu
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 23:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 23:20

Başkanı , Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelirken dün bazı eyaletlerde yapılan belediye ve valilik seçimlerini yorumladı.

Trump, Demokrat aday Mamdani'nin New York Belediye Başkanlığını kazandığı ve diğer Demokrat adayların da iyi sonuçlar aldığı seçim akşamının Cumhuriyetçileri memnun etmediğini söyledi.

"İLGİNÇ BİR AKŞAM GEÇİRDİK"

ABD Başkanı, "Dün gecenin (Cumhuriyetçiler için) bir zafer olması beklenmiyordu. Cumhuriyetçiler için (sonuçların) iyi olduğunu düşünmüyorum. Kimse için iyi olduğunu sanmıyorum ama ilginç bir akşam geçirdik ve çok şey öğrendik." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin başarısına yorum! ABD'lilere 2 seçenek sundu

"ABD'LİLER KOMÜNİZM VE SAĞDUYU ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA"

Dün geceki seçim sonuçlarının ardından iki parti arasındaki farkın daha net olduğunu belirten Trump "Amerikalılar 'komünizm ve sağduyu' arasında seçim yapmak zorunda. Rakiplerimiz ekonomik bir kabus sunarken, biz ekonomik bir başarı sunuyoruz. Onlar Amerika'yı son sıraya koyarken, biz Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz" dedi.

Mamdani'nin "komünist" olduğunu öne süren Trump, "Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik" ifadelerini kullandı. Trump, Mamdani'nin zaferi nedeniyle New Yorkluların "komünizmden" kaçacaklarını belirterek, "Umarım New York için iyi sonuçlanır" dedi.

"KOMÜNİST OLDUĞUNU REDDEDİYOR"

Mamdani, "komünist" olduğunu reddediyor ve kendisini "demokratik sosyalizm" ile özdeşleştiriyor. Söz konusu ideolojinin net bir tanımı yok, ancak esasen şirketlere değil, işçilere ses vermek anlamına geliyor. Mamdani, genişletilmiş sosyal programların masraflarını karşılamak için milyonerlere vergi uygulayacağına söz vermişti.

HÜKÜMETİN KAPALI OLMASI CUMHURİYETÇİLER İÇİN OLUMSUZ FAKTÖR

Seçim sonuçlarının için ne anlama geldiğini kapsamlı şekilde analiz edeceklerini ifade eden Trump, "Bu konuda ne yapmamız gerektiğini ve hükümetin kapanmasının dün geceyle nasıl bir ilgisi olduğunu tartışmak istiyorum. Anketlere göre, hükümetin kapanmasının Cumhuriyetçiler için büyük bir olumsuz faktör olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Trump'tan New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin başarısına yorum! ABD'lilere 2 seçenek sundu

Trump, 36. gününe giren ve ABD tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci olarak kayıtlara geçen siyasi kriz konusunda bir kez daha Demokratları suçladı.

"Demokratların neden olduğu felaket bir hükümet kapanmasının ortasındayız ve bu Demokratların neden olduğu bir şey ama bence hak ettikleri kadar suçlanmıyorlar. Bu, artık resmi olarak Amerikan tarihinin en uzun hükümet kapanma süreci oldu." diyen Trump, Cumhuriyetçi Partinin ilkeleri doğrultusunda gerekeni yapacağını belirtti.

SEÇİMLERE SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIMI

Uganda doğumlu 34 yaşındaki Mamdani, resmi olmayan sonuçlara göre, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu.

CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD lideri Trump seçimleri, hükümetin kapalı olmasına bağladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Trump'a seslendi: İzlediğini biliyorum, sesi aç
ETİKETLER
#demokrat parti
#abd
#cumhuriyetçi parti
#trump
#seçim sonuçları
#Hükümet Kapanması
#Belediye Seçimleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.